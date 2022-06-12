line群組詐騙新花樣！台南科技男被匡投資虛擬貨幣失金百萬元

詐騙集團每次指示的匯款帳戶均不同，並要求被害者若遇銀行行員阻攔，即更換一個銀行臨櫃匯款。（讀者提供）

2022/06/12 10:00

〔記者劉婉君／台南報導〕近年虛擬貨幣交易火熱，也成為新式金融詐騙手法目標，台南市永康區一名從事科技業的男子，4月底加入打著「投資賺錢」為號召的LINE群組「鐵塔軍團」，誤信群組成員「很好賺」的慫恿話術，陸續匯款投資104萬元，最近想要售幣提款卻無法出金，一毛錢也拿不回來，「鐵塔軍團」群組也已關閉，驚覺受騙。

台南市警察局永康分局調查，被害的科技男加入「鐵塔軍團」群組後，有多名成員在群組內分享各式股票投資資訊，日前一名成員向被害男子誆稱投資虛擬貨幣「很好賺」，是一項「高報酬、低風險」的投資方案，積極慫恿男子一起加入投資。男子遂依其指示，至網站（CoinUnion）註冊申請帳號及匯款投資購買虛擬貨幣，投資期間，男子每次接到指示匯款的帳戶皆不相同，對方並告知「若遇銀行工作人員有阻攔，更換另一銀行臨櫃進行匯款」，男子陸續匯款投入資金104萬元。

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被害男子向警方表示，自己明白投資過程有賺有賠，但５月下旬欲售幣提款時卻無法出金，與對方聯繫後，對方又以「解除帳戶洗錢風險」為由，限期男子需於6月10日之前匯款繳交保證金10萬元，否則CoinUnion帳戶將被列為洗錢帳戶，並遭凍結清零，此時他才發現原先加入的「鐵塔軍團」LINE群組已遭關閉，查覺受騙，因而向永康警分局龍潭派出所報案。

永康警分局長甘炎民呼籲，「假投資」詐騙手法先透過通訊軟體聊天確認被害人投資實力及意願，不斷灌輸「可以迅速獲利」的觀念，讓被害人急於匯款投資，最後落入詐騙陷阱。民眾若遇有疑似詐騙問題，可打165反詐騙專線或110報案電話查證，以免受騙上當。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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