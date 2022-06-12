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    首頁　>　社會

    抓到了！撞昏台中女騎士肇逃 2在逃移工彰化落網

    越南籍阮姓逃逸移工，2日傍晚駕車行經龍井中華路三段與中山中路2段口闖紅燈撞上陳姓女騎士，車上2名移工逃逸，警方昨天在彰化芳苑逮捕兩人解送台中專勤隊。 （記者陳建志翻攝）

    越南籍阮姓逃逸移工，2日傍晚駕車行經龍井中華路三段與中山中路2段口闖紅燈撞上陳姓女騎士，車上2名移工逃逸，警方昨天在彰化芳苑逮捕兩人解送台中專勤隊。 （記者陳建志翻攝）

    2022/06/12 09:37

    〔記者陳建志／台中報導〕台中龍井中華路三段與中山中路2段口，本月2日傍晚5點多，一名陳姓女騎士（27歲）騎車行經路口，卻被阮姓（24歲）逃逸移工駕駛自小客車疑似闖紅燈撞上，陳女傷勢嚴重住進加護病房，阮男肇事後卻沒有停車，車上6名移工並分頭逃逸，警方當天在計程車司機協助下，不到1小時就逮捕阮男等4名移工，陳姓（28歲）、黃姓（23歲）移工則逃逸，警方事後積極偵辦，昨天鎖定兩人行蹤，在彰化芳苑友人住處逮捕兩人，解送至台中專勤隊。

    台中27歲陳姓女子，本月2日下午5點14分左右，騎電動機車沿龍井區中山中路二段直行，卻在行經中華路3段的路口，遭行駛在中華路，由越南籍阮姓（24歲）逃逸移工駕駛，疑似闖紅燈的自小客車撞上，陳女被撞後人車倒地，阮男肇事後卻沒有停車，又往前開了約50公尺才停車，車上6個人分頭棄車逃逸。

    幸好有熱心民眾發現其中4人坐上1輛計程車，趕緊記下車號通報警方，龍井分駐所員警查出車籍連絡上計程車運將，打電話告知運將要求將4人載到派出所，運將很配合沒多久將車開到龍井分駐所，員警立刻上前逮捕駕車的阮男等4人，另外陳姓（28歲）、黃姓（23歲）2人則逃逸，一查6人全是逃逸移工。

    被撞的陳女因全身多處骨折，傷勢嚴重昏迷住進加護病房，目前仍在醫院治療中，因肇事者是移工，陳女父親擔心未來恐求償無門。

    烏日分局警方事後和移民署台中專勤隊合作，依據手機通聯鎖定陳姓（28歲）、黃姓（23歲）兩名逃逸移工躲藏在彰化芳苑鄉，11日下午4點多，在芳苑一處友人住處逮捕兩人，訊問後解送台中專勤隊處理。

    烏日分局警方昨天彰化芳苑友人住處逮捕陳姓逃逸移工。（記者陳建志翻攝）

    烏日分局警方昨天彰化芳苑友人住處逮捕陳姓逃逸移工。（記者陳建志翻攝）

    烏日分局警方昨天彰化芳苑友人住處逮捕黃姓逃逸移工。（記者陳建志翻攝）

    烏日分局警方昨天彰化芳苑友人住處逮捕黃姓逃逸移工。（記者陳建志翻攝）

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