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    違規右轉收到2罰單 車主質疑「業績分贓」、警澄清：違規樣態不同

    科技執法的錄影畫面，拍攝到銀色休旅車，在直行車道上違規右轉。（記者張瑞楨翻攝）

    科技執法的錄影畫面，拍攝到銀色休旅車，在直行車道上違規右轉。（記者張瑞楨翻攝）

    2022/06/11 16:45

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市一位車主於上月5日中午，行經北區五岔路口，因違規右轉被拍照（科技執法），收到兩張罰單，兩張罰單的開單員警不一樣，車主質疑，同時間、同地點，同一行為，卻被兩員警重複開罰，「是為了業績嗎？還是兩名員警要業績分贓？」，對此，中市警局二分局澄清說，車主有兩項違規行為，其一是在直行車道右轉，其二是紅燈右轉，是兩種不同違規樣態，開兩張罰單並無錯誤。

    上述北區三民路、崇德路、五權路的五叉路口，近年車禍發生率很高，皆名列台中市易肇事路段前3名，中市警局在路口設「科技執法裝備」，利用監視器與人工智慧取締違規（電腦自動錄影並分析是否違規），這名車主駕駛銀色休旅車，被拍到在直行車道右轉，且是在紅燈時右轉（俗稱紅燈右轉）。

    不過，接到兩張不同員警開出罰單，車主卻氣憤說，他同時間、同地點、同一違規右轉，卻被兩名警察各開一張罰單，車主質疑是重複開罰，是員警為了績效或「分贓」，才會重複開罰。

    不過，市警局二分局解釋說，車主有兩項違規樣態，其一是車主在變換車道到直行車道，卻在直行專用車道右轉，違反「道路交通管理處罰條例」第48條的「變換車道不依標誌標線指示」，處罰600元，另外，車主又在紅燈時右轉，違反同條例第53條文，「駕駛行經有燈光號誌管制之交岔路口紅燈右轉行為」，也是處罰600元，有兩項不同樣態的違規行為，警方開兩張罰單，縱使是由兩名員警開單，亦無違法開罰之虞。

    科技執法的錄影畫面，不只拍攝到銀色休旅車，在直行車道上違規右轉，還拍到車主是紅燈右轉，警方認為是兩種不同樣態而開兩張罰單。（記者張瑞楨翻攝）

    科技執法的錄影畫面，不只拍攝到銀色休旅車，在直行車道上違規右轉，還拍到車主是紅燈右轉，警方認為是兩種不同樣態而開兩張罰單。（記者張瑞楨翻攝）

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