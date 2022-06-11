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    短裙妹捷運上昏睡遭狂摸大腿 正義女乘客錄影擒狼

    短裙妹遭謝男狂摸大腿。示意圖，與本案無關。（資料照）

    短裙妹遭謝男狂摸大腿。示意圖，與本案無關。（資料照）

    2022/06/11 13:05

    〔記者吳政峰／台北報導〕謝姓男子2020年間搭乘捷運，見一名短裙妹坐在位子上昏睡，竟然起了色心，數度偷摸她的大腿，坐在對面的一名女乘客看不下去，拿起手機錄影蒐證，並把短裙妹叫醒一起擒狼。謝男承認無法克制性衝動才當痴漢，日前被高等法院依乘機猥褻罪判刑6月，得易科罰金18萬元，可上訴。

    2020年某日下班期間，謝男搭乘捷運，行駛至新北市三重區捷運菜寮站、台北橋站之間，見坐在身旁昏睡的短裙妹大腿白嫩，竟無法克制性衝動，以假裝睡覺不小心觸碰的方式，用手摸她的大腿數次，每次長達數十秒。

    短裙妹一度醒來，轉頭見謝男眼睛閉起來，以為他是睡著而不小心碰到，不以為意，繼續昏睡，但謝男沒想到自己的變態行徑，全被坐在對面的正義女乘客錄下來。

    女乘客見謝男食髓知味，不斷騷擾短裙妹，趕緊上前喚醒她，並把影片拿給她看。短裙妹看完之後覺得非常噁心與害怕，不願姑息，拒絕謝男賠償，堅持提告，要給色狼一個教訓。

    謝男承認無法克制性衝動，才會犯下本案，非常後悔，事後主動前往醫療機構接受治療，惟仍無法取得短裙妹的諒解。

    高院指出，謝男為滿足自身慾望，趁短裙妹熟睡偷摸大腿，對被害人身心造成相當程度的陰影及傷害，又未取得她的諒解並彌補損害，非常不該，但考量他無前科，素行尚可，表示悔悟及改過，犯後態度尚可，日前維持原審判刑6月見解，可上訴。

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