「放火燒你車！」姐弟戀破局 恐怖情人瘋狂騷擾前女友

陳姓男子不滿求復合遭拒，竟對陳姓前女友傳訊息恐嚇，並在其住處意圖點燃汽油彈。（埔里分局提供）

2022/06/11 09:59

〔記者佟振國／南投報導〕跟蹤騷擾防制法已在6月1日正式上路，但南投縣埔里鎮陳姓男子不僅當天傳訊息給陳姓前女友「若不接我電話，就放火燒你車」，又不斷打電話騷擾及至陳女工作場所外長時間盯哨，相隔數日又到陳女住處意圖點燃自製汽油彈，並破壞監視器逃逸，種種瘋狂行徑另被害人身心飽受煎熬而報警求助，埔里分局將陳男拘提到案，南投地檢署依跟蹤騷擾防制法、家庭暴力防治法向法院聲押陳嫌獲准，也是南投縣跟騷法施行後首起羈押案例。

據了解，從事臨時工的32歲陳姓男子與從事服務業的46歲陳姓女子是姊弟戀，因個性不合、家暴等因素而分手，陳男為求與前女友復合，6月1日當天以通訊軟體傳送訊息，「若不接我電話，要到妳家放火燒車」，又打電話狂叩數十通騷擾，還在陳女的工作場所外長時間盯哨。

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陳女不堪其擾，向埔里分局報案，由於跟蹤騷擾防制法6月1日正式上路，警方受理報案依規定製作筆錄並通報，也在被害人住處設置巡邏箱加強巡邏，警方隔天找到陳嫌，當場送達書面告誡，由於雙方之前即因家暴案，陳女聲請保護令尚待審理，考量陳女有遭受暴力的急迫危險，警方另向南投地方法院聲請緊急保護令獲准，禁止相對人對被害人實施身體、精神騷擾或其他不法侵害行為、遠離令等保護措施。

但陳男於6月7日再次前往陳女住處以打火機意圖點燃自製的汽油彈恐嚇，並破壞室內監視錄影設備後離去，陳女再度報案，警方則在8日晚間赴新北市八里區拘提陳嫌到案，南投地檢署依跟蹤騷擾防制法、家庭暴力防治法向法院聲押獲准，也是南投縣跟騷法施行首起羈押案例。

警方表示，跟騷法針對民眾若遭到反覆、持續、與性或性別相關的8種跟蹤騷擾行為，如監視觀察、不當追求、尾隨接近、寄送物品、歧視貶抑、妨害名譽、通訊騷擾、冒用個資等，只要符合其中1項，並對特定人反覆或持續實施與性別有關，違反其意願，使其心生畏怖足以影響其日常生活或社會活動，即可報警尋求幫助，違反者最高可處5年以下有期徒刑，並引入預防性羈押制度。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

埔里分局將企圖點燃汽油彈的陳姓男子拘提到案，南投地檢署向法院聲羈獲准。（埔里分局提供）

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