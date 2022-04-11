4/11 今彩539頭獎開出1注！威力彩摃龜下期上看7.2億

今彩539頭獎由新北市八里區「林旺投注站」開出，威力彩頭獎則摃龜。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照，本報合成）

2022/04/11 22:16

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（4月11日）開獎的第111000086期今彩539，頭獎開出1注，由新北市八里區中山路一段223號1樓「林旺投注站」開出；第111000086期雙贏彩、第111000029期威力彩，頭獎均摃龜。

第111000029期威力彩中獎號碼為「第一區：01、04、05、26、35、38，第二區：04」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共13注中獎，每注可得15萬元；肆獎共75注中獎，每注可得2萬元；伍獎共575注中獎，每注可得4000元；陸獎共3809注中獎，每注可得800元；柒獎共7429注中獎，每注可得400元；捌獎共4萬1376注中獎，每注可得200元；玖獎共5萬1292注中獎，每注可得100元；普獎共9萬3065注中獎，每注可得100元。

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第111000029期38樂合彩中獎號碼為「01、04、05、26、35、38」，五合摃龜；四合共1注中獎，每注可得6萬7500元；三合共70注中獎，每注可得5750元；二合共1609注中獎，每注可得750元。

第111000086期雙贏彩中獎號碼為「01、02、04、05、11、12、13、15、16、19、21、23」，頭獎摃龜；貳獎共4注中獎，每注可得10萬元；參獎共132注中獎，每注可得500元；肆獎共1449注中獎，每注可得100元。

第111000086期今彩539中獎號碼為「09、20、29、36、39」，頭獎1注中獎，每注可得800萬元；貳獎共183注中獎，每注可得2萬元；參獎共7036注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬4590注中獎，每注可得50元。

第111000086期39樂合彩中獎號碼為「09、20、29、36、39」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共340注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8261注中獎，每注可得1125元。

第111000086期3星彩中獎號碼為「077」，正彩共27注中獎，每注可得1萬2500元。

第111000086期4星彩中獎號碼為「8193」，正彩共3注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站。

威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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