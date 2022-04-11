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    超驚險！盤查違停賓士反遭拖行 保警負傷奮勇逮人

    32歲劉姓男子駕車違停引來警方盤查，卻疑似因持有毒品心虛，趁隙急踩油門逃離，竟將員警拖行數公尺，還衝撞汽車展售中心，最後只能束手就擒。（記者陳恩惠翻攝）

    32歲劉姓男子駕車違停引來警方盤查，卻疑似因持有毒品心虛，趁隙急踩油門逃離，竟將員警拖行數公尺，還衝撞汽車展售中心，最後只能束手就擒。（記者陳恩惠翻攝）

    2022/04/11 21:53

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕真的超驚險！桃園市32歲劉姓男子凌晨駕賓士車外出，卻違規停在市府附近中山路上，桃園市警局保安大隊第一中隊巡邏員警經過發現，上前勸導並查證身分，詎料，劉男疑似因持毒心虛，先假意配合盤查，卻趁吳姓警員不注意時急踩油門加速逃逸，當場將吳員拖行數公尺，並直直撞進汽車展售中心，落地玻璃窗碎裂一地；吳員不顧己傷，仍奮勇將劉男自車中拉出逮捕，同時起出安毒、毒咖啡包和神仙水等大量毒品，訊後依毒品危害防制條例、妨害公務罪及傷害等罪移送地檢署偵辦。

    保大一中隊分隊長方寧舟說明，一中隊巡邏警網今天凌晨1點外出執行巡邏勤務，行經桃園區中山路發現駕駛黑色賓士轎車的劉姓男子違規停車，員警於是上前勸導並查證身分，劉男由於車內攜有毒品，先是假意佯裝配合警方查察，卻突然急踩油門企圖加速逃逸，吳姓員警遭劉拖行數公尺之遠，嚇得劉男衝撞路旁某家汽車展售中心，直到撞毀了展售中心落地窗玻璃才停下車。

    方寧舟說，當時因情勢緊急，吳員顧不得身上的傷勢立刻向前狂奔，並與同事齊力奮勇壓制劉男，稍後並於劉男所駕車輛起獲安非他命6包、毒品果汁包3包及毒品神仙水2瓶等物；至於身上有多處擦挫傷及頭部輕微腦震盪的吳員，所幸經送醫診治後尚無大礙，全案依毒品危害防制條例、妨害公務罪及傷害等罪移送桃園地檢署偵辦。

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    32歲劉姓男子駕車違停引來警方盤查，卻疑似因持有毒品心虛，趁隙急踩油門逃離，竟將員警拖行數公尺，還衝撞汽車展售中心，最後只能束手就擒。（記者陳恩惠翻攝）

    32歲劉姓男子駕車違停引來警方盤查，卻疑似因持有毒品心虛，趁隙急踩油門逃離，竟將員警拖行數公尺，還衝撞汽車展售中心，最後只能束手就擒。（記者陳恩惠翻攝）

    桃園市警局保大吳姓警員不顧負傷，仍奮勇逮人。（記者陳恩惠翻攝）

    桃園市警局保大吳姓警員不顧負傷，仍奮勇逮人。（記者陳恩惠翻攝）

    桃園市警局保大吳姓警員不顧負傷，仍奮勇逮人。（記者陳恩惠翻攝）

    桃園市警局保大吳姓警員不顧負傷，仍奮勇逮人。（記者陳恩惠翻攝）

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