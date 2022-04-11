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    囂張男子恐嚇「想吃子彈」砸店 交保還嗆︰叫警察來都一樣

    新竹地院。（記者蔡彰盛攝）

    新竹地院。（記者蔡彰盛攝）

    2022/04/11 17:11

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕戴姓男子與友鮮公司因買賣肉品而生糾紛，竟三度上門恐嚇毀損，其中第二次還是在檢察官交保後再度犯案，新竹地院認為他行徑囂張而毫無節制，依恐嚇、毀損等罪判刑9月。

    判決書指出，戴男與友鮮公司因買賣肉品而生交易糾紛，今年1月19日下午1點多戴男打友鮮公司客服電話，恐嚇「你們想吃子彈是不是？沒關係，我叫人來！」當天下午2點半，戴男持鋁製球棒前往友鮮公司，先持鋁製球棒打碎辦公室大門玻璃，再敲打辦公室內木桌，還拿球棒衝入冷凍庫毆打在場人員，警方到場後，以現行犯逮捕戴男。

    戴男被移送新竹地檢署後，檢察官諭知以3萬元交保，竟持續恐嚇「打我是嗎？欸，你們店裡明天不用開了、他媽的我跟你講啦，你叫警察來都一樣啦、我交保了你們試試看、今天打完的2個等著！」

    戴男隔天凌晨1點多又到友鮮，持長柄湯勺破壞公司3台貨車車窗、後照鏡及雨遮，3天後戴男再到友鮮放鞭炮、撒冥紙。

    法官審酌戴男不思循合法途徑解決糾紛，三度於接近的日期前往友鮮公司犯案，無端造成負責人、員工心生畏懼，身體、財產受有相當損害，其中第2次犯案還是剛經檢察官交保，竟不知警惕收斂，再度前往友鮮犯案，行徑囂張而毫無節制，第3次另以放鞭炮、撒紙錢方式恐嚇友鮮負責人、員工，手段相當惡劣，最後依恐嚇等罪判刑9月。

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