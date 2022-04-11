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    宣明智之子宣昶有又鬧事 「問事」不爽竟砸神像打人被起訴

    聯電榮譽副董事長宣明智兒子宣昶有。（資料照）

    聯電榮譽副董事長宣明智兒子宣昶有。（資料照）

    2022/04/11 10:32

    〔記者錢利忠／台北報導〕聯電榮譽副董事長宣明智兒子宣昶有，先前才因投資新竹的土地都市更新案，涉嫌虛偽增資1.5億元而獲士林地檢署予以緩起訴，不料他又招惹傷害罪官司，去年2月與友人高明蒼向兼職算命的藝人「砰砰阿峰」吳勇峰夫婦問事，只因對問事結果不滿意，竟拿椅子砸神像、傷人，高男事後還指使同夥吳元平前往鬧事；台北地檢署今依傷害、毀損等罪將宣昶有等3人起訴。

    宣昶有庭訊時否認打人鬧事，供稱不認識吳勇峰，也否認去算命問事，不過有目擊者已指認宣昶有當時也在現場，檢方因此不採信宣昶有的說詞。

    檢方調查，去年2月23日晚上11時許，宣昶有經白姓友人引薦，與高男一同前往北市信義區吳勇峰夫婦的處所問事，不料問事結果讓宣昶有不滿意，他竟涉嫌與高男一起動手打人，還拿起椅子狠砸屋內的神像、鋼琴、花瓶等物品，不僅如此，宣、高2人還動手痛毆吳勇峰的妻子，造成她頭部及背部多處紅腫受傷。

    之後，高男另又找同夥吳元平、羅姓少年等人，前往吳勇峰住處找麻煩，去年3月16日晚上6時許，吳元平及羅少持高男提供的辣椒水及吳勇峰的照片，在吳勇峰住處外埋伏， 見到吳勇峰現身後，即上前追打並朝其眼睛噴灑辣椒水，造成他左眼發炎疼痛、右肩挫傷等傷勢；案發後，羅少已被移送少年法庭審理。（10:35更新）（11:48更新）

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