台3線龍潭區間測速52天狂拍3758件 重機超速82公里噴1.2萬

桃園市警局公布在台3線大溪區、龍潭區均架設區間測速照相，圖為違規重機時速142公里，超速82公里。（記者李容萍翻攝）（記者李容萍攝）

2022/04/10 22:20

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府警察局今年2月16日率先重啟的區間測速2路段，分別在台3線大溪區30.5公里至31.8公里及台3線龍潭區50.5公里至51.7公里，大溪段速限50公里、龍潭段速限60公里；警方統計這2處區間測速執行超速取締截至這個月8日，大溪段開單取締613件，龍潭段開單取締3758件，龍潭段日平均拍到超過72輛車違規，其中1輛重型機車因超速82公里、被開罰1萬2000元，荷包失血得不償失。

依道路交通管理處罰條例第40條及43條規定，超速可處1200元至2萬4000元不等罰鍰，該輛被罰最重的重型機車，是2月25日下午4點58分行經台3線龍潭區50.5里至51.7公里（新龍路口至健康路口），平均時速142公里，超速82公里，依照道路交通管理處罰條例規定，行車速度超過規定的最高時速80公里至100公里以內（危險駕駛）處1萬2000元。

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市警局交通大隊組長連國豐表示，科技執法目的在於減少交通事故、提升路段安全並改變用路人超速違規行為，台3線大溪、龍潭這2處今年最先重啟的區間測速路段，設置原因都是因當地位處山區，路段有上下坡還有多處彎道，過去不時發生車輛超速衍生的意外事故，2處啟用區間測速科技執法以來，以台3線龍潭段汽機車超速最嚴重，呼籲用路人遵守速限，共同維護交通安全。

市轄其他區間測速路段，台1甲線龜山區東萬壽路309巷至萬壽路一段1275巷、文青路至青山路二段1巷，限速均為50公里；台61線47.1至52.5公里、雙向速限均為90公里；台66快速道路西向14.6至11.5公里、東向3至6.9公里，西向限速90公里、東向限速80公里；台7乙線8.2至12.1公里，速限40公里。

桃園市警局在台3線大溪區、龍潭區均架設區間測速照相。（記者李容萍攝）

台61線觀音、新屋段雙向區間測速。（記者李容萍攝）

台61線觀音、新屋段雙向區間測速。（記者李容萍攝）

設在台7乙線雙向8.2公里處到12.1公里處的「區間平均速率裝置」設備。（記者李容萍攝）

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