安全帽怪盜獲釋後又偷竊 南警請檢方聲押終獲准

南市二分局警方逮捕竊盜犯行累累的徐姓男子（中者），並請檢方向法院聲押徐嫌獲准。（警方提供）

2022/04/10 17:55

〔記者王俊忠／台南報導〕竊盜前科累累的徐姓男子，4月4日、5日在台南市東區連犯多件安全帽等財物竊案，一分局警方逮捕後建請檢察官預防性聲押，但檢方告誡後放人；7日徐嫌又在永康區行竊，南市二分局警方蒐證指徐嫌3、4月間涉台南民宅、娃娃機店破壞等竊案，7日被警方逮捕後，請檢察官向法院聲押徐嫌獲准。

南市警一分局於4日上午獲報東區長榮路2段巷弄內有多人機車上的安全帽遭竊，警方循線查獲55歲徐姓竊嫌後；徐嫌竟又於5日凌晨到長榮路2段巷內偷安全帽，警方先後起獲徐男偷的35頂安全帽贓物，因徐一再犯案，警方請檢察官對徐嫌預防性聲押。但檢方認為徐有精神健康問題、告誡徐嫌不得再犯後，諭知釋回。

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二分局警方調查，徐姓嫌犯案累累，先前於今年228連假期間涉嫌隨機在中西區中正路行竊道路旁安全帽6件，被警方依竊盜罪嫌調查後函送，並列為重點監控的治安人口。3月8日凌晨，他竟再闖入府前路公寓，經由窗戶陽台攀爬進女性被害人的套房內意圖行竊，員警迅速到場在樓梯處逮捕，並依加重竊盜罪報請台南地檢署偵辦、聲請羈押獲准。

徐嫌於3月17日獲釋後變本加厲，3月31日他前往民族路持榔頭破壞娃娃機企圖竊取機台物品，路旁民眾發現報警，徐急忙騎機車逃逸，被員警發現攔查、當場逮捕送辦，訊後依加重竊盜、毀損等罪嫌法辦，經獲裁定5千元交保候傳。

4月5日，徐嫌再涉台南東區多件安全帽竊案，經送辦，檢方告誡徐不得再偷竊、裁定釋回後，徐再於4月7日涉嫌永康轄區竊盜案。徐嫌屢以自己健康為由使檢方放人，藉此逍遙法外再犯。二分局警方統合徐嫌所涉刑案，報請南檢指揮偵辦，並以其近期再竊取10頂安全帽販售牟利，涉犯連續竊盜罪行。警方請檢方向法院聲押徐嫌，8日已獲法院裁定收押。

徐姓男子涉破壞南市中西區一家娃娃機店企圖竊取貨品。（警方提供）

警方起獲徐姓男子涉竊取的安全帽。（警方提供）

徐姓男子涉於今年3月8日侵入南市中西區府前路一處套房行竊被逮。（警方提供）

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