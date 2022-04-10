南市警逮藥頭 追出罕見捷克蠍式衝鋒槍、市價120萬安毒

南市刑大查獲罕見的捷克製VZ61型蠍式衝鋒槍（上者）與一把改造手槍等槍彈物證。（圖由南市刑大提供）

2022/04/10 09:53

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警局刑警大隊偵二隊於今年初接獲線報指台南關廟區盧姓男子涉嫌販售大量二級毒品安非他命且擁槍自重，市刑大組成專案小組追查，歷數月跟監蒐證，7日下午利用盧開車回永康區某飯店停車場，搜索查獲1把罕見捷克製VZ61型蠍式衝鋒槍、JP-935改造手槍1支、子彈27顆與安非他命17包（毛重1106公克）等物證，訊後依法送辦。

南市刑大偵二隊報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，專案員警跟監過程發現盧嫌（37歲、綽號賓士、有多項毒品前科）多次更換租住處，後來承租在南市永康區新民街一帶的租屋套房，且他為逃避警方查緝，另在永康區某家飯店地下停車場承租小客車停車位，以騎機車方式前往飯店停車場更換自小客車出入。

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南市刑大專案小組近日研判收網時機成熟，檢警向台南地方法院聲請搜索票，於4月7日下午趁盧嫌開車回飯店地下停車場欲更換機車回家時，出示搜索票盤查，同時在盧嫌機車、自小客車及租屋處內一舉查獲罕見的捷克製VZ61型蠍式衝鋒槍1支、JP-935改造手槍1支、子彈27顆及1.1公斤餘的安非他命毒品等物證。

警方發現盧嫌為躲避查緝，故意把槍械與毒品分別放在飯店停車場內的小客車或機車內，現場查獲的1.1公斤安非他命（市價約120萬元），是盧意圖販售牟利，這批毒品僅簡單裝在一般手提紙袋內，隨意放在汽車副駕駛座腳踏墊上，讓員警大感意外。

對於被查獲的衝鋒槍與改造手槍，盧嫌告訴警方是防身用、沒有開槍犯過案。警方會把槍械送交刑事局鑑定比對是否曾犯過案，並追溯安毒來源，全案訊後依涉嫌違反槍砲、毒品罪嫌移送南檢偵辦。

由於近來武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情有升溫情形，南市警局長方仰寧、市刑大大隊長林宏昇仍提醒所屬做好防疫、全力掃蕩不法槍、毒，此次能查獲火力強大的衝鋒槍與1公斤餘安毒，相當少見。警方也請民眾若有發現不法份子販毒、持槍情事，可暗中向警方舉發查緝。

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南市刑大查獲1.1公斤餘的安非他命毒品。（圖由南市刑大提供）

南市刑大查獲盧姓嫌犯（後方馬賽克者）涉持有罕見的捷克製VZ61型蠍式衝鋒槍、改造手槍與1.1公斤餘的安非他命等槍毒物證。（圖由南市刑大提供）

南市刑大查獲罕見的捷克製VZ61型蠍式衝鋒槍（左者）與一把改造手槍等槍彈物證。（圖由南市刑大提供）

南市刑大查獲盧姓嫌犯涉持有罕見的捷克製VZ61型蠍式衝鋒槍、改造手槍與1.1公斤餘的安非他命等槍毒物證。（圖由南市刑大提供）

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