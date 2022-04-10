疫情升溫下聚賭 高雄警抄大樓賭場逮25人

高市警方查獲25男女不甩疫情升溫仍群聚賭博，疑違防疫規定函高市衞生局裁處罰款。（民眾提供）

2022/04/10 09:20

〔記者黃良傑／高雄報導〕疫情嚴峻仍有人違法經營賭場，在高市前金區10樓住宅暗藏賭場，警方獲報取締工作人員拒開門，警方攻堅破門而入，逮捕陳姓主持人、蔡姓及林姓工作人員，並查獲22名賭客，查扣現金賭資5萬7700百元、天九骨牌1副、骰子6顆、麻將1副、點鈔機1台等，賭客最小19歲、最大有66歲，賭性堅強無顧疫情，依社會秩序維護法今函送裁罰。

新興分局今指出，警方接獲情資疑有地下職業性天九牌賭場流竄隱身前金區一棟大樓，警方追查該賭場藏身該大樓10樓，隨即與分局偵查隊、督察組共組專案小組，多日搜證發現賭場有鐵門控制，上周特請來特警全副武裝破門攻堅，一舉逮獲莊家、賭客、工作人員共25人。

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賭客聽聞警察破門嚇得亂竄，有人躲到廁所、房間，因位處10樓高處，賭客無處躲藏全被帶回偵訊，現場查扣賭資5萬7700元，莊家還動用到點鈔機計算賭資，警方將陳姓主持人及2名工作人員移送法辦。

警方表示，賭客雖有配戴口罩，但該場所現場多人群聚，室內空間是否符合二級警戒「室內至少1.5米∕人（2.25平方米∕人）」的防疫相關規定，警方將以現場蒐證影像，函請高市衛生局審認，是否進行後續裁處。

高市警方查獲25男女不甩疫情升溫仍群聚賭博，疑違防疫規定函高市衞生局裁處罰款。（民眾提供）

高市警方查獲25男女不甩疫情升溫仍群聚賭博，疑違防疫規定函高市衞生局裁處罰款。（民眾提供）

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