為幫女友買毒品 高雄男偷娃娃機店2萬多元被送辦

高雄陸男以砂輪機破壞娃娃機店，搬走兌幣機得手2萬多元，誇張行徑監視器全都錄。（讀者提供）

2022/04/10 08:21

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市警方今宣布破案，鳳山區大明路、武慶二路1間娃娃機店前天遭1名男子以砂輪機破壞後，搬走兌幣機得手2萬多元，警方以車追人6小時逮獲陸男，查出他行竊原因竟是為了交往僅10多日的連姓女友要買毒，警方昨於2人住處查獲毒品，將2人分依竊盜、毒品罪嫌移送法辦。

鳳山區大明路、武慶二路1間娃娃機店4月8日凌晨遭1名男子以砂輪機破壞，直接搬走兌幣機後離去，損失2萬多元，新甲所獲報立即展開追查，調閱監視器畫面，以車追人鎖定陸姓男子（30歲），將他帶所偵辦。

請繼續往下閱讀...

陸男起初相當不配合，對於行竊所得現金流向模糊其詞，警方持續調閱監視器畫面，攻破他的證詞、突破他的心房，陸男才承認犯行不諱，行竊所得現金2萬多元，全數交給交往僅10多日的連姓女友（44歲）使用，警方更進一步查獲連女將陸男竊得現金購買毒品吸食。

警方於2人住處查扣毒品及花用餘下的現金，將2人分別以竊盜及毒品危害防制條例送辦，也將向上追溯毒品來源，呼籲民眾歹路不可行，凡走過必留下痕跡，也呼籲娃娃機業者應加強防盜措施，除加裝監視器、強化鎖頭外，應定期回收現金，以杜絕竊嫌覬覦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

警方將連女依毒品罪嫌送辦。（讀者提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法