2陣頭廟前格鬥 警車竟遭偷開衝進現場原因曝光

穿著藍色衣服男子偷開警車衝進現場，下車時現場人員傻眼。（記者黃淑莉翻攝）

2022/04/09 18:54

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北港武德宮百人大亂鬥 有人偷開警車衝入現場

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林北港武德宮廟前今天下午發生2陣頭上百人鬥毆事件，有輛警車衝進現場，駕駛下車竟不是警察，引起熱烈討論。北港分局指出，處理員警獲報趕到現場急著下車處理，忘記拔鑰匙，才讓民眾開走警車，已找到開車男子，會針對相關人員做出處分及加強執勤訓練，避免再發生類似情況。

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農曆3月15日是武財神誕辰，國內財神祖廟北港武德宮今天一早湧入許多進香人潮，下午2點多廟埕前爆發兩陣頭上百人鬥毆，現場木棍、鐵棒、椅子、紙箱、保特瓶齊飛。

值得關注是，雙方人馬打成一片，現場一片慌亂時，有輛警車突然衝進現場，駕駛下車竟不是警察，而是穿著藍色上衣男子，不僅警察上前關切，其中一方人也衝上去把男子拉走，影片隨後被上傳各群組，引發熱議。

北港分局指出，轄區北辰派出所員警接獲報案，第一時間到現場，發現鬥毆人數太多，急著下車處理，情急之下未拔車鑰匙就下車，才讓男子趁亂開走警車。

北港分局說，已確定偷開警車男子的身分，將進一步釐清動機，調查釐清後，也會針對相關人員做出處分，加強教育，避免類似情況再發生。

警方調查，2方陣頭疑因進香入廟時，一方燃放鞭炮不慎引燃另一方神轎的繡彩，引爆鬥毆，有2人受傷送醫，正調閱監視器釐清相關涉案人員依法究辦。

北港武德宮廟前今天下午發生2陣頭上百人鬥毆事件。（記者黃淑莉翻攝）

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