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    2陣頭上百人大亂鬥 北港武德宮廟前成格鬥場

    一輛賓士車衝進現場遭雙方人馬砸車。（記者黃淑莉翻攝）

    一輛賓士車衝進現場遭雙方人馬砸車。（記者黃淑莉翻攝）

    2022/04/09 16:42

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林北港武德宮廟前今天下午發生鬥毆事件，來自外縣市的2個陣頭上百人打成一片，木棍、鐵棒、紙箱、保特瓶齊飛，有人被打破頭滿臉鮮血、有人被壓在地上狂毆，現場宛如格鬥場，直到一輛警車衝進現場，雙方才停手，但有人發現開車的人好像不是警察，全案由警方偵辦中。

    今天下午2點多，武德宮廟埕前2團進香團陣頭不知何故爆發爭執，大打出手，接著突然一輛白色賓士車衝到爭執人群中，遭到站在現場的人以鐵棒敲打，賓士車又急速倒車，隨即被多人包圍，接著又是一陣亂鬥。

    雙方人馬相互叫罵、鬥毆，木棍、鐵棒、紙箱、保特瓶、椅子丟來丟去，一旁香客及其他進香人員驚嚇直呼「好狠」、「太恐佈」，也有人居間勸阻。

    北港警方下午3點半左右獲報，第一波快打部隊到場，但因警力太少無法嚇阻，支援警力到場，將雙方人馬隔開，兩方仍不斷叫囂，忽然一輛警車衝進現場，大家原以為是警察，但駕駛下車穿著便衣，對人群叫駡，另一方陣頭人員上前將該男子拉走，現場民眾質疑開警車的人不是警察。

    警方將現場打架的人全帶回警局，其中1人受傷送北港媽祖醫院急救，全案由警方偵辦中。

    北港武德宮廟前今天下午發生2陣頭衝突毆打事故，現場宛如格鬥場。（記者黃淑莉翻攝）

    北港武德宮廟前今天下午發生2陣頭衝突毆打事故，現場宛如格鬥場。（記者黃淑莉翻攝）

    北港武德宮廟前今天下午發生2陣頭衝突毆打事故，現場宛如格鬥場。（記者黃淑莉翻攝）

    北港武德宮廟前今天下午發生2陣頭衝突毆打事故，現場宛如格鬥場。（記者黃淑莉翻攝）

    一輛警車衝進衝突現場，下車的人竟不是警察，令現場所有人傻眼。（記者黃淑莉翻攝）

    一輛警車衝進衝突現場，下車的人竟不是警察，令現場所有人傻眼。（記者黃淑莉翻攝）

    一輛賓士車衝進現場遭雙方人馬砸車。（記者黃淑莉翻攝）

    一輛賓士車衝進現場遭雙方人馬砸車。（記者黃淑莉翻攝）

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