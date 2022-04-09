出軌渣男不爽人妻要分手 偷拍性愛片傳給她老公親友

自己也有老婆的小王不甘被分手，傳性愛影片給女友丈夫的親人，還傳訊息恐嚇女方，渣男行經被女方提告，但因他有跟被害人和解，南投地院法官雖判刑4月，但給他緩刑2年和支付公庫5萬元的自新機會。（記者陳鳳麗攝）

2022/04/09 17:52

〔記者陳鳳麗／南投報導〕一名已婚中年男子與人妻交往，兩人交往期間他用手機偷錄與女友的性愛影片，並錄下女子私密部位，而在兩人感情生變後，女方執意分手讓他心有不甘，不只用LINE及簡訊恫嚇要讓其知道背叛的後果，並稱會在LINE群組傳影片並加註女方住址，後來更將影片傳給女方丈夫的親人，女方憤而提告，該案審理過程他已與該女和解，南投地院以無故竊錄他人非公開活動及身體隱私罪、恐嚇危害安全罪名判刑4個月，緩刑2年，並向公庫支付5萬元。

南投地院判決書指出，48歲的吳姓男子是有老婆的人，2020年間在不詳時間於其住處，用手機竊錄他與小三的性愛過程影片，其中還有針對女方的私密部位錄影。同年8月兩人感情起變化，女方堅持分手，他不願意分手，即用LINE和簡訊傳「對我無情，讓你知道背叛我的後果」、「晚一點還有LINE群組，是影片跟你的小穴，加你的地址」、「我沒死，會找玩到我死」等語。

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吳姓男子不只是傳訊息恐嚇要傳影片，且真的付諸行動，竟將性愛影片傳給女方丈夫的親人，其種種行徑讓女方十分恐懼，而向在地警分局報案，轉南投地檢署偵辦，南投檢方將吳男依無故竊錄他人非公開活動及身體隱私、恐嚇危害安全等罪嫌起訴。

南投地院法官近日審結該案，以無故竊錄他人非公開活動及身體隱私罪名，判處吳男有期徒刑2個月；又以恐嚇危害安全罪名判刑3個月，應執行有期徒刑4個月。不過法官也說，審酌吳男坦承犯行，且已與被害人和解，對方也不要再追究，因此認為經此過程，吳男當知警惕而無再犯之虞，因此宣告緩刑2年，並在判決確定後1年內向公庫支付5萬元，以勵自新兼收惕儆之效。

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