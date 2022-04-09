台銀理專盜領3000萬！ 前妻幫藏錢 小25歲女友砸500萬買名牌包

新北刑大、廉政署在台北市士林區豪宅，逮捕在逃的張姓理專到案，當時他還跟小25歲的呂姓女友在一起。（記者吳仁捷翻攝）

2022/04/09 11:15

〔記者吳仁捷／新北報導〕又見理專監守自盜！台銀蘇澳分行張姓理專涉嫌以假投資、真盜取手法，被銀行查出不法，暗中通報廉政署，新北地檢署指揮新北刑大偵辦，在張嫌及小他25歲的呂姓小女友愛巢拘提在逃張嫌到案，全案共查獲張姓理專、協助藏錢的張嫌前妻、呂姓小女友等6人到案，共查扣現金570萬；檢警廉更於呂女住處，查獲20餘個市價共約500餘萬元的愛馬仕包、配件等精品。

警方將全案依反銀行法等罪嫌送辦，檢方向法院聲請羈押禁見獲准，金管會也將介入追查其餘犯行，初估張嫌9年來，盜領客戶至少3000萬，影響金融甚鉅。

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據瞭解，49歲的張嫌疑為投資失利，又要支應24歲呂姓小女友購買精品、出遊、生活費等龐大開銷，挺而走險，9年來盜領9名客戶帳戶內鉅款，並要前妻將贓款藏放友人處，自己則與小女友居住士林區租來的豪宅，穿名牌、開豪車出入，靠不法所得過著奢侈生活。

新北地檢署黑金組檢察官李宗翰指揮廉政署、新北市警刑大、重案組合辦該案，3月18日持搜索票到張姓理專、黃姓前妻、呂姓女友、簡姓弟妹等人位於宜蘭縣羅東鎮、新北市樹林區、新北市板橋區之6處住處搜索、拘提，在黃姓前妻友人處扣得現金330餘萬元，更於呂姓女友住處扣得20餘個愛馬仕名牌包及配件等精品。

49歲張姓理專在上月中旬拘提未到案，檢警持續追緝，掌握張姓理專藏匿在北市士林區承租的豪宅，7日新北刑大幹員當該處拘提張男到案，24歲呂姓小女友也在場，扣得現金240餘萬元。

檢警廉調查，張姓理專利用執行業務，提供假基金投資、假保單等訊息取信擔任公務員、中小企業老闆等具有財力之被害人，擅自變更、取得被害人網路銀行帳戶、密碼等方式，詐騙或盜領被害人款項，匯入名下帳戶，再匯入小額配息、分紅到被害人帳戶，還註記配息等虛假信息，取信擔任公務員、教師或退休族等被害人，詐騙行徑惡劣。

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