砸店、恐嚇、砍手掌…高雄7人暴力組織落網

警方將孔嫌（前）與蔡姓主嫌（後）拘捕到案。（民眾提供）

2022/04/09 10:12

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄警方7、8日將蔡姓男子為首的7人暴力組織全數繩之以法，據了解，該組織今年2月只因與被害人有口角衝突，成員就持棍棒前往砸店攻擊，去年4月也曾假藉對方借東西不還，強押2人到仁武區毆打並砍傷對方手掌、身體等，手段兇殘。

這起暴力集團是以27歲蔡嫌為首，成員有58歲孔男、30歲張嫌、28歲許嫌、39歲王嫌、27歲張嫌和46歲陳嫌，近1年間犯下恐嚇、妨害自由、妨害秩序、殺人未遂等集團暴力案件，屢屢砸店傷人，甚者持刀砍人致被害人身體多處重傷。

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苓雅分局偵查隊長陳仁正指出，經專案小組蒐集相關事證後，報請高雄地檢署指揮偵辦，在掌握蔡嫌及其他成員等人暴力犯罪事證後，於日前在苓雅、鳳山、三民等地區將7人全數逮捕，在逮埔王嫌時，同行友人甚至在旁不斷對員警叫囂，警方共查扣自小客車1部、棍棒5支、菜刀1把、手機7支等贓證物，全案依刑法妨害秩序、恐嚇危害安全、殺人未遂及毀損等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

目前主嫌等7人均由檢察官裁定5至10萬元交保候傳，同時施以限制住居及定期報到等強制處分，分局將持續強勢告誡約制，遏制再犯。

警方跟監王嫌並趁機將其逮捕。（民眾提供）

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