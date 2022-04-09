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    有阿飄？阿北被長髮女子緊跟差點嚇破膽急奔派出所求援

    高雄阿伯吃完晚餐外出散步，被「阿飄」緊跟差點嚇破膽。（警方提供）

    高雄阿伯吃完晚餐外出散步，被「阿飄」緊跟差點嚇破膽。（警方提供）

    2022/04/09 09:31

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕住在高雄旗津的一位阿伯，晚餐後外出散步，卻發現身後有「長髮女子」跟著，阿伯走一步，後面的「阿飄」也走一步，阿伯以為遇到阿飄，趕緊走到「陽剛氣」較重的派出所求援，「阿飄」也跟著阿伯一起到警局，被員警發現原來是惡作劇，碎念兩句後離去，「阿飄」也被員警告誡「人嚇人會嚇死人的！」，開玩笑千萬要適可而止。

    警方指出，7日晚間，60多歲的老翁杵著拐杖、緊張兮兮地到旗津分駐所求助，老翁說，剛吃完晚餐後外出散步健身，在旗津區中洲三路較昏暗的地方，突然發現身後有人尾隨，眼睛餘光瞄到對方有長頭髮。

    因為不知道對方是人是鬼？心裡害怕極了，阿伯只好趕緊加快步調，直到明亮的地方才敢回頭察看，並直接向警方求助。員警初步了解後，發現是30歲的王姓女子看見老翁杵著拐杖路過自家門口，一時興起覺得好玩而跟著走在老翁後方，玩起同步左腳右腳遊戲，沒想到老翁越走越害怕還直接走到派出所報案。

    員警見老翁登門求助，上前確認女子是活生生的「人」，不是阿飄，且有警犬認證無誤，老翁才鬆了一口氣，碎唸女子兩句後離去；員警也告誡王女無故跟追他人經勸阻不聽，已有違反社會秩序維護法之嫌，王女聽聞得知自己不小心觸法後亦向員警道歉後離去。

    員警告誡王女不要亂開玩笑，「人嚇人會嚇死人的！」（警方提供）

    員警告誡王女不要亂開玩笑，「人嚇人會嚇死人的！」（警方提供）

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