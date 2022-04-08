獨家》警壓制上銬老翁心臟病發不治 2審改判市警局國賠26萬

警員辦案壓制張翁心臟停止送醫後不治，高雄高分院判高雄市警局國賠。（記者鮑建信攝）

2022/04/08 22:47

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市徐姓、何姓警員處理民眾糾紛，將張姓老翁上銬壓制在地致死，家屬求償325萬元，高雄高分院審理後大逆轉，認定警方應負百分之5的過失責任，改判市警局國賠26萬元。

2018年11月9日晚上6點30分，張男在三民區合江街人行道，與陳姓男子發生口角，徐姓、何姓警員前往處理，卻發生張被上銬壓制在地後心臟停止，經送醫急救隔月中旬死亡。

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被害家屬指出，警方抵達後，原僅須命陳男入屋或將2人分開即可，卻將張上銬壓制俯趴在地，也未制止陳拍攝行為的紛爭源頭，處理顯有疏失，依國家賠償法請求精神撫慰金、醫藥費等共325萬元。

市警局則說，當時張情緒激動，並見陳男為求自保拿起手機拍攝，有揮拳欲攻擊的行為，且張身高174公分，身材魁梧，徐員2人為保障陳安全，對他施以壓制之際，徐員遭攻擊受傷，雙方並跌倒，只好順勢壓制在地並上銬控制，否認有過失。

又說，張被壓制後曾表示有心臟病，然患有心血管疾病之患者應會避免身心狀態過度激動、亢奮，依張當時行為舉止，外觀行為難以判斷其有心臟疾病，因此未解開手銬，沒有違反警察職權行使法第規定。

2審合議戲庭法官調查，警方抵達後已核對張身分證，應可知悉其並無前科，且已69歲高齡，在受壓制俯趴在地後感覺身體不適，斷續連喊3次其有心臟病，想要坐起，其奮力呼喊及其後哀號聲音，卻未予以理會，與死亡有因果關係，應負百分之5的過失責任。

不過，張男本身有心臟病宿疾，案發當時情緒激動，又與員警發生衝突等情形，更要負9成5的過失責任，並審酌家屬所提款項和經濟狀況等狀況，認為市警局賠償26萬元比較合理，僅家屬能上訴。

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