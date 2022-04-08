槓上開花！員警鍥而不捨追逐失竊機車 查到偷兒身懷毒品

員警廖德穎的機車與陳嫌機車擦撞傾倒路邊。（民眾提供）

2022/04/08 23:11

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市三峽區楊姓民眾7日上午到三峽派出所報案停放住家下騎樓的機車失竊，三峽所員警廖德穎受理報案，調閱監視器追查竊嫌，並於值勤時騎機車循線沿著台七線沿途查訪，在五寮山區遇見陳姓嫌犯，陳嫌騎著贓車加速逃逸，廖員並未放棄，再次追上陳嫌，並以機車將陳嫌撞倒，在他身上還查獲安非他命毒品，廖員勇於任事態度備受長官嘉許。

警方表示，楊姓民眾7日上午8點至三峽派出所報案，稱他停放騎樓的越野重型機車遭竊，員警廖德穎依規定受理，立即調閱監視器追查發現失竊機車，於7日上午9點34分於三峽五寮地區出沒，廖員打鐵趁熱，騎機車沿著台七乙線沿途查尋失竊車輛，於上午10點25分許，在五寮山區的產業道路發現陳嫌蹤跡。

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陳嫌見到廖員，立即騎著贓車加速逃逸無蹤，廖員不肯放棄，仍沿著陳嫌去向在山區產業道路來回搜尋，果然再次攔獲陳嫌，52歲的陳嫌心虛又再發動贓車企圖逃逸，員警見狀立即趨前攔截，因地點屬於產業道路下坡路段較濕滑，以致雙方發生碰撞，陳嫌機車倒地，左腳踝骨折，廖員幸未受傷。

警方支援到場迅速控制現場，另現場經附帶搜索陳嫌身上查獲毒品安非他命1小包（毛重3.59公克）及殘渣袋3個，陳嫌當場依竊盜、毒品罪嫌逮捕，並戒護就醫，意識精神狀況清楚，無生命危險。

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三峽所員警廖德穎的機車與陳嫌機車擦撞後，兩車傾倒路邊。（民眾提供）

員警的安全帽行車紀錄器視角，拍攝到陳嫌摔倒畫面。（記者翁聿煌翻攝）

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