捲入扁家洗錢案 3被告認罪請求從輕發落

除了陳鎮慧、郭銓慶、蔡銘哲以外，陳致中與黃睿靚8日也以被告身分出庭。（記者吳政峰攝）

2022/04/08 19:43

〔記者吳政峰／台北報導〕前總統陳水扁涉入龍潭購地等弊案，被判刑20年確定，2015年保外就醫，因身體因素而獲得高院裁定停審國務機要費及洗錢案，其餘人等則續行審理。時任總統府出納的陳鎮慧、力麒建設前董事長郭銓慶、前第一夫人吳淑珍大學同學蔡美利胞弟蔡明哲等三名被告，當庭請求改判。

陳鎮慧因配合調查，一審獲得免刑，但從刑被要求負起追徵犯罪所得1億0500萬餘元的連帶責任，律師認為陳鎮慧未從中獲利，卻要負起連帶責任，於法不合，違反法律保留原則，要求合議庭改判她不用沒收。

請繼續往下閱讀...

郭銓慶在偵查期間配合檢察官調查，並第一個轉為污點證人，承認在南港展覽館弊案中，透過蔡銘哲把9000萬元賄款交給扁家，獲得檢察官同意建請法院免刑的承諾。郭銓慶8日出庭時再度強調已與檢察官達成免刑共識，並指打造南港展覽館害他多虧了7億餘元，案發之後也依檢察官指示捐給公益團體3000萬元，希望合議庭判他免刑。

蔡銘哲也表示偵查期間配合檢察官調查，一路認罪，希望能獲得緩刑宣告。

陳、郭、蔡三人均承認犯罪，但希望法官從輕發落。審判長鄭水銓聽完之後並未詢問其他議題，諭知7月15日宣判。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法