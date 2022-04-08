為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    捲入扁家洗錢案 3被告認罪請求從輕發落

    除了陳鎮慧、郭銓慶、蔡銘哲以外，陳致中與黃睿靚8日也以被告身分出庭。（記者吳政峰攝）

    除了陳鎮慧、郭銓慶、蔡銘哲以外，陳致中與黃睿靚8日也以被告身分出庭。（記者吳政峰攝）

    2022/04/08 19:43

    〔記者吳政峰／台北報導〕前總統陳水扁涉入龍潭購地等弊案，被判刑20年確定，2015年保外就醫，因身體因素而獲得高院裁定停審國務機要費及洗錢案，其餘人等則續行審理。時任總統府出納的陳鎮慧、力麒建設前董事長郭銓慶、前第一夫人吳淑珍大學同學蔡美利胞弟蔡明哲等三名被告，當庭請求改判。

    陳鎮慧因配合調查，一審獲得免刑，但從刑被要求負起追徵犯罪所得1億0500萬餘元的連帶責任，律師認為陳鎮慧未從中獲利，卻要負起連帶責任，於法不合，違反法律保留原則，要求合議庭改判她不用沒收。

    郭銓慶在偵查期間配合檢察官調查，並第一個轉為污點證人，承認在南港展覽館弊案中，透過蔡銘哲把9000萬元賄款交給扁家，獲得檢察官同意建請法院免刑的承諾。郭銓慶8日出庭時再度強調已與檢察官達成免刑共識，並指打造南港展覽館害他多虧了7億餘元，案發之後也依檢察官指示捐給公益團體3000萬元，希望合議庭判他免刑。

    蔡銘哲也表示偵查期間配合檢察官調查，一路認罪，希望能獲得緩刑宣告。

    陳、郭、蔡三人均承認犯罪，但希望法官從輕發落。審判長鄭水銓聽完之後並未詢問其他議題，諭知7月15日宣判。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    歷史共業！柯建銘：國務機要費除罪化本會期處理
    2022/04/07 21:33

    歷史共業！柯建銘：國務機要費除罪化本會期處理
    阿扁保外就醫卻召開國際記者會 司法院與法務部回應了...
    2022/04/07 20:31

    阿扁保外就醫卻召開國際記者會 司法院與法務部回應了...

    華燈初上創意梗夯 這支影片意外爆紅
    陳水扁召開記者會 矯正署：中監已蒐證做為保外就醫延廢參考
    2022/04/07 16:11

    陳水扁召開記者會 矯正署：中監已蒐證做為保外就醫延廢參考
    曾協調陳水扁勿開記者會 中監低調回應：蒐集事證、督飭改善
    2022/04/07 14:46

    曾協調陳水扁勿開記者會 中監低調回應：蒐集事證、督飭改善

    防疫美食最佳首選 比薩隨叫隨到
    國務機要費贈施明德100萬 陳水扁：給他女兒動手術「大紅包」
    2022/04/07 14:33

    國務機要費贈施明德100萬 陳水扁：給他女兒動手術「大紅包」
    陳水扁公開國務機要費流向 資助王丹、施明德等人
    2022/04/07 12:28

    陳水扁公開國務機要費流向 資助王丹、施明德等人
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播