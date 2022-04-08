全台首見「金新月」毒品走私 洗車場、廢棄車共起出85公斤安毒

海巡署與警方組成的專案小組，在去年洗車場油桶起出45公斤安毒之後，今年又在新店山區廢棄車輛起出40公斤安毒。（記者劉曉欣翻攝）

2022/04/08 11:52

〔記者劉曉欣／彰化報導〕「金新月」毒品入侵台灣了！海巡署與警方去年5月間聯手破獲跨國販運毒品毒品集團，當時在洗車場起出安毒45公斤，經過鍥而不捨追查，今年又在新店山區廢棄車輛起獲同集團另批40公斤安毒，1年內成功攔下來自「金新月」85公斤、市價逾億元毒品流入市面！

海巡署偵防分署彰化查緝隊副隊長張旗宏表示，該署彰化、基隆、新竹、屏東及金門查緝隊、台中市警局豐原、第四分局、新北市警局新店、海山分局、航警局刑警大隊等單位組成專案小組，去年因為追查油品走私集團，意外發現北聯幫份子利用油桶包裝掩護，來進行跨國販運毒品，並在去年5月在士林地院附近的洗車場破門攻堅，起出安毒45公斤。

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張旗宏指出，專案小組認為這個跨國販運毒品集團長期販運毒品，應該還有其它安毒尚未被起獲，經過比對集團8嫌的活動軌跡，終於在新店偏僻山區一部廢棄車輛，全車都已是枯葉，打開後車廂一看，竟然有3大袋黑色旅行袋，旅行袋內有多包密封袋，剪開全都是包裝完好的二級毒品安非他命，清點總數共有40公斤。

張旗宏強調，專案小組花費1年多時間查獲的85公斤毒品，發現包裝上有伊朗文字，研判應該不是來自傳統的「金三角」地區，特別送請美國緝毒署駐台辦公室協助鑑定，證實毒品是在「金新月」地區製造，溯源發現是伊朗的原料送交阿富汗製造，再經由巴基斯坦運毒，因為形如彎彎的新月而被稱為「金新月」，不只是世界毒品三大產區，近來來更有取代「金三角」的趨勢。

張旗宏指出，這是全台第一起的「金新月」毒品走私案，從犯罪集團通訊資料與美緝毒署資料庫進行比對，確認與巴基斯坦運毒集團有關，而犯罪集團的8名成員，經台北地檢署起訴，今年3月法院一審判決，均以共同犯運輸第二級毒品未遂罪嫌，分別被判處3到7年不等徒刑。

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海巡署與警方組成的專案小組，在去年洗車場油桶起出45公斤安毒之後，今年又在新店山區廢棄車輛起出40公斤安毒。（記者劉曉欣翻攝）

海巡署與警方組成的專案小組，在去年洗車場油桶起出45公斤安毒之後，今年又在新店山區廢棄車輛起出40公斤安毒。（記者劉曉欣翻攝）

海巡署與警方組成專案小組，在新店山區廢棄車輛後車廂起出旅行袋裡頭密封包裝的安毒40公斤。（記者劉曉欣翻攝）

海巡署與警方組成專案小組，在新店山區廢棄車輛後車廂起出旅行袋裡頭密封包裝的安毒40公斤。（記者劉曉欣翻攝）

海巡署與警方組成的專案小組，去年在北部洗車場油桶起出45公斤安毒。（資料照）

海巡署與警方組成的專案小組，去年在北部洗車場油桶起出45公斤安毒。（資料照）

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