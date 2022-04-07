為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    與鄰交惡潑糞機車2天3次 運將罕見重判5月

    黃姓運將2天3次潑排泄物，被高雄高分院判罪定讞。（記者鮑建信攝）

    黃姓運將2天3次潑排泄物，被高雄高分院判罪定讞。（記者鮑建信攝）

    2022/04/07 22:22

    〔記者鮑建信／高雄報導〕王姓運將因細故與鄰居黃女起嫌隙，2天內在她機車潑灑排泄物3次，坐墊、安全帽等均無法使用，整台車更是臭氣沖天，必須用塑膠袋包起來，高雄高分院依毀損罪，判處王徒刑5月定讞，如易科罰金，以1000元折算1日。

    法界人士表示，鄰居細故吵架而潑糞偶有所聞，均會從輕量處拘役，如王案因情節嚴重，判刑5月確定，頗為罕見。

    判決書指出，王姓被告因故與鄰居黃女產生嫌隙而心生不滿，並見她把輕型機車放在苓雅區大順3路住處騎樓，分別於2020年12月19日凌晨1點32分、同日上午9點8分，及隔（20）日凌晨3點26分，涉嫌將糞便及尿液等穢物，潑灑在機車上。

    由於機車坐墊、前車置物籃、安全帽、機車後座附載白色載貨籃，及籃內保鮮盒和雨衣均沾染穢物，外觀污損而導致效用減損，並達不堪使用程度。

    同月20日凌晨3時50分，黃女出門發現其機車等物，又遭潑灑穢物，實在忍無可忍，憤而向苓雅分局報案，經員警調取監視器查看，循線查獲黃男涉案，依毀損罪嫌移送高雄地檢署偵辦、起訴。

    王男只承認12月21日有潑符咒水和榕樹葉在騎樓，沒有波及機車，否認犯行。

    二審合議庭法官調查，安全帽等物因沾染穢物，極易吸收液體及氣味，縱使完全清洗乾淨，氣味也難以消除，一般人會丟棄，認定構成毀損罪，判處徒刑5月，比原審少1個月。

    此外，機車則被黃女清洗後，仍然有濃厚臭味，所以用塑膠袋整個包裹，避免臭氣外洩，影響環境衛生。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    保護傘餐廳潑糞 4人輕判4至6月
    2021/08/25 05:30

    保護傘餐廳潑糞 4人輕判4至6月
    當街潑糞正妹 潑糞哥涉公然侮辱被訴
    2021/03/16 12:35

    當街潑糞正妹 潑糞哥涉公然侮辱被訴

    桃園人「用腳投票」 輕移民潮席捲八德
    潑糞保護傘餐廳 在押4嫌均5萬交保
    2020/11/10 17:37

    潑糞保護傘餐廳 在押4嫌均5萬交保
    不滿社區旁車輛擋道 怪客夜半亂丟糞被告
    2020/10/28 12:32

    不滿社區旁車輛擋道 怪客夜半亂丟糞被告

    「口傳的記憶」影片 用世界視野闡述口述傳統
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播