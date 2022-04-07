與鄰交惡潑糞機車2天3次 運將罕見重判5月

黃姓運將2天3次潑排泄物，被高雄高分院判罪定讞。（記者鮑建信攝）

2022/04/07 22:22

〔記者鮑建信／高雄報導〕王姓運將因細故與鄰居黃女起嫌隙，2天內在她機車潑灑排泄物3次，坐墊、安全帽等均無法使用，整台車更是臭氣沖天，必須用塑膠袋包起來，高雄高分院依毀損罪，判處王徒刑5月定讞，如易科罰金，以1000元折算1日。

法界人士表示，鄰居細故吵架而潑糞偶有所聞，均會從輕量處拘役，如王案因情節嚴重，判刑5月確定，頗為罕見。

請繼續往下閱讀...

判決書指出，王姓被告因故與鄰居黃女產生嫌隙而心生不滿，並見她把輕型機車放在苓雅區大順3路住處騎樓，分別於2020年12月19日凌晨1點32分、同日上午9點8分，及隔（20）日凌晨3點26分，涉嫌將糞便及尿液等穢物，潑灑在機車上。

由於機車坐墊、前車置物籃、安全帽、機車後座附載白色載貨籃，及籃內保鮮盒和雨衣均沾染穢物，外觀污損而導致效用減損，並達不堪使用程度。

同月20日凌晨3時50分，黃女出門發現其機車等物，又遭潑灑穢物，實在忍無可忍，憤而向苓雅分局報案，經員警調取監視器查看，循線查獲黃男涉案，依毀損罪嫌移送高雄地檢署偵辦、起訴。

王男只承認12月21日有潑符咒水和榕樹葉在騎樓，沒有波及機車，否認犯行。

二審合議庭法官調查，安全帽等物因沾染穢物，極易吸收液體及氣味，縱使完全清洗乾淨，氣味也難以消除，一般人會丟棄，認定構成毀損罪，判處徒刑5月，比原審少1個月。

此外，機車則被黃女清洗後，仍然有濃厚臭味，所以用塑膠袋整個包裹，避免臭氣外洩，影響環境衛生。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法