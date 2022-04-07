花7000元吃「鵝肝」竟是「鴨肝」怒提告 鐵板燒主廚沒講實話也有罪

知名鐵板燒餐廳以鴨肝冒充鵝肝。圖為鴨肝。（資料照，衛生局提供）

2022/04/07 16:37

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄知名的高檔鐵板燒「家蒂諾」餐廳，被爆要價7千多元的「法國鵝肝海陸套餐」竟然是以「鴨肝」替代，獲利超過千萬，女老闆李佩珍被依詐欺罪判刑5月，負責烹調的洪姓主廚，因沒有當面向顧客解釋自己做的料理是「鴨肝」，也被依詐欺罪判刑4月，得易科罰金。

判決指出，李佩珍為溫莎公爵食品行及溫莎公爵有限公司負責人，2013年10月間李以溫莎公司名義在高雄市鼓山區開設知名「家蒂諾鐵板燒」，菜單陳列量稀價高的「鵝肝」以吸引來客點用，但自同年9月間就沒有供應「鵝肝」，卻以「鴨肝」冒充販售。

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2016年9月9日中午，盧姓夫婦前往用餐，吃「鵝肝」套餐花費7216元後，卻在隔月間上網，發現「家蒂諾鐵板燒」吳姓員工爆料「鵝肝」皆是以「鴨肝」假冒，因而致電 「家蒂諾鐵板燒」求證，始知受騙，並提出告訴。

李佩珍獲知此件客訴，乃於同年10月20日將菜單中的「鵝肝」產品，全部更改為「鴨肝」，更在一、二審出庭辯稱，由於「鵝肝」產地發生禽流感無法進口，因而提供同等級「鴨肝」販售，並在教育訓練時均告知員工需詳細向顧客說明以「鴨肝」代替，否認犯行。

法官查出，家蒂諾光鵝肝餐點賣出3500多份，總銷售金額逾1558萬元，依詐欺取財罪判處李佩珍1年6月刑期，李不服上訴高雄高分院，2審合議庭認為原審判決並無不妥，駁回其上訴。

李不服再上訴，最高法院經撤銷發回重審，合議庭法官據最高法院的見解及審理後，認為李女並未違反食安法，只觸犯普通詐欺罪，因此從輕發落，改判徒刑5月，得易科罰金。

而當時負責烹調的洪姓主廚，也因明知自己煮的「鴨肝」，卻在、鐵板前煎煮時，向顧客介紹這是「鵝肝」，高雄地院依詐欺罪判刑4月，得易科罰金。

此外，店內的鍾姓行政主廚、許姓、陳姓外場女服務生也被雄檢依違反食品安全衛生管理法「攙偽或假冒罪」起訴，但法官認為，他們3人雖然知道餐廳提供給客人食用的是鴨肝，但餐廳在組織管理有一定的分層分工，沒有證據證明他們有參與李女詐騙客人的行為，因此判他們3人無罪。

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