就愛偷安全帽！被警抓到隔天又犯案 共得手35頂

警方起獲徐姓男子涉竊取的安全帽。（圖由警方提供）

2022/04/06 16:40

〔記者王俊忠／台南報導〕就是愛偷安全帽！台南市警一分局於4日上午獲報東區長榮路2段巷弄內有多人機車上的安全帽遭竊，警方循線查獲55歲徐姓竊嫌後；徐嫌竟又於5日凌晨到長榮路2段巷內偷安全帽，警方先後起獲徐男偷的35頂安全帽贓物，因徐一再犯案，警方請檢察官對徐嫌預防性聲押。

1名4日晚間被一分局警方取締未戴安全帽的女性機車騎士，她委屈地說「我安全帽被偷走了，並不是不戴啊」。警方請女騎士查看徐嫌涉偷竊的安全帽贓物，竟然發現其中1頂是她被偷的安全帽，讓女騎士直呼好巧、幸運找回愛帽。

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4月4日上午10時許，南市警一分局東寧派出所接獲多名住在東區長榮路2段巷弄內的居民報案，他們說放在機車座墊上或掛在機車後照鏡上的安全帽遭竊，也有部分被害人機車上的照後鏡與手機架遭竊取，經統計案發現場周邊遭竊的安全帽有4頂、手機架2具與後照鏡1組。無獨有偶，不久，警方又接獲報案指在東寧路與長榮路口附近有民眾掛在機車上的衣物及安全帽不翼而飛。

警方到案發現場勘察時，發現1名中年男子涉嫌重大，4日上午11時許，赫見該男子恰好返回現場，警方上前盤查，這名徐姓竊嫌（55歲）見無法抵賴，即帶警方一起取贓，共起獲遭竊的安全帽17頂、手機架2具、後照鏡1組、衣物1袋及夾娃娃機店商品1批等多項贓物。

警方調查，徐嫌平日遊手好閒，常騎機車或步行方式搜尋附掛在機車上的財物，或無人看管的夾娃娃機店作為行竊目標，徐尤其偏愛偷安全帽，如有看見安全帽僅放在機車座墊上或掛在機車後照鏡，就會下手行竊、帶回住處擺放。全案訊後依竊盜罪嫌函送台南地檢署偵辦。

沒想到徐嫌不思悔改，5日凌晨又到長榮路2段巷弄偷安全帽，被居民發現通報警方，員警迅速到場發現徐嫌手上還拿著剛偷來的5頂安全帽，依竊盜準現行犯逮捕，另又起獲13頂安全帽及夾娃娃機店商品1批，統計徐嫌在1日內犯下近40起竊盜案，全案依竊盜罪嫌移送南檢偵辦，並建請檢方對徐嫌預防性聲押。

南市警一分局呼籲，市民朋友不使用安全帽時，應將帽子放在機車置物箱內或運用安全帽扣環附掛在置物箱內妥適收存，避免將安全帽放在機車座墊、腳踏板或是後照鏡上，避免宵小趁機犯案，4日起，市民、朋友如有發現安全帽失竊，可向市警一分局東寧派出所（06）2375433洽詢。

警方起獲徐姓男子涉竊取的安全帽。（圖由警方提供）

警方起獲徐姓男子涉竊取的商品贓物一批。（圖由警方提供）

南市一分局警方查獲涉愛偷安全帽的徐姓男子（中者）。（圖由民眾提供）

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