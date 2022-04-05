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    遊艇油錶故障致油料用盡 24人海上驚魂

    遊艇油料用罄，海上載浮載沉。（海巡署提供）

    遊艇油料用罄，海上載浮載沉。（海巡署提供）

    2022/04/05 13:44

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕一艘「春」字號遊艇昨天搭載23名遊客出遊，下午返航時在高雄港二港口西南方約2.5浬處失去動力，海巡署獲報馳援，「春」艇船長自行通知友船拖吊，在海巡艦艇戒護下拖回高雄港，結束海上驚魂。海巡署初步了解，該艇因油錶故障致油料用盡失去動力，呼籲妥善機件維護。

    海巡署艦隊分署高雄海巡隊昨天下午4時30分執行巡邏勤務時，接獲高雄港二港口VTS管制塔台通報，有艘「春」字號遊艇，於高雄港二港口西南方約2.5浬處海域失去動力漂流中，船上24人（船長1名、乘客23名、均本國籍）待援，請求海巡署派艇前往救援。

    高雄海巡隊接立即回報第七巡防區指揮部成立緊急應變中心，由線上PP-10032艇火速前往現場救援，海巡艇於下午4時45分與「春」艇會合，海巡人員與遊艇郭姓船長通聯獲覆，該遊艇因油錶故障致油料用盡失去動力，已自行聯繫友船前來拖帶，遊艇上24名人員均安。海巡人員透過擴音器安撫遊客情緒，大家看到海巡艦艇在旁，不禁鬆了一口氣。

    「忠」字號拖吊船夜間6時許，抵達該海域，隨即拖帶「春」艇航向高雄港，PP-10032艇在旁全程執行戒護；夜間7時50分，友船平安將「春」艇拖抵高雄港22號碼頭泊靠，人艇均安。

    高雄海巡隊呼籲，船艇出港前應做好各項航前檢查，平時亦應加強機械維保、注意氣象變化防範意外發生，海上如遇緊急事故需救援，可撥打「118」海巡服務專線。

    拖吊船將遊艇拖帶回高雄港，結束海上驚魂。（海巡署提供）

    拖吊船將遊艇拖帶回高雄港，結束海上驚魂。（海巡署提供）

    拖帶過程中，海巡署艦艇全程戒護。（海巡署提供）

    拖帶過程中，海巡署艦艇全程戒護。（海巡署提供）

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