車禍守護病患善心女子 原來是凌天航空女醫療組員

車禍熱心助人的女子，是凌天航空醫療機組員莊少慈。（凌天航空提供）

2022/04/05 10:20

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕4日馬公市發生一起貨車擦撞機車意外，導致女騎士卡在車底無法動彈，救援過程中一名女子全程陪伴受傷騎士身旁，給予支持及鼓勵，但騎士脫困後女子默默離去。經過熱心民眾提供資料，原來是凌天航空醫療組員莊少慈。

澎湖縣政府消防局表示，車禍現場女騎士倒地後，因被機車壓住無法動彈，加上左小腿骨折，表情相當痛苦無助，救援過程中一名女子，不怕血肉模糊場面，持續緊握女子雙手，給予最堅定的心靈安定力量，但消防人員全力協助女騎士脫困送醫後，該名女子就默默自行離去，未留下任何姓名。

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由於車禍現場滿地血跡，加上女子動作相當熟練，不少消防人員都認為其具有護理身分，但不知道在那裏服務，當新聞出來後，才有熱心民眾認出原來是凌天航空醫療組員莊少慈，讓善行曝光，澎湖縣政府消防局長許文光表示，將頒發感謝狀給莊小姐，感謝其熱心救人的善舉。

凌天航空表示，莊少慈，1997年次、去年才志願役6年屆滿退伍，在軍中取得中級救護技術員證照，今年1月份進入凌天航空服務，目前任職醫療組組員。昨日是休假時間外出，在路上遇到緊急狀況，秉持凌天公司人溺己溺的理念伸出援手，救人乃在一念之間，不管是上班、休假皆會幫助需要幫助的民眾，莊少慈返回公司也未向同事透漏義行，直至看見新聞照片後大家才知道。

車禍現場緊急為女騎士包紮處理的女民眾，事後未留下名姓默默離去。（凌天航空提供）

今年元月進入凌天服務的莊少慈，熟練整理飛機上醫療設施。（凌天航空提供）

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