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    偷拍正妹裙底和解沒事 手機遭扣意外揭傳女胯下猥褻照

    高雄吳姓男子偷拍2正妹裙底和解沒事，但警方查扣手機意外查獲上傳不詳女子胯下、大腿等猥褻照反遭判刑拘役25天。示意圖。（資料照）

    高雄吳姓男子偷拍2正妹裙底和解沒事，但警方查扣手機意外查獲上傳不詳女子胯下、大腿等猥褻照反遭判刑拘役25天。示意圖。（資料照）

    2022/04/04 16:30

    〔記者黃良傑／高雄報導〕吳姓男子涉嫌於文具連鎖店以手機偷拍2名正妹裙底風光，被店員察覺報警，他向兩女道歉獲和解撤告，但警方從扣得手機意外查到吳是慣犯，曾將以前偷拍照傳到「不收回不潛水不外流」群組，供17名「老司機」觀賞，將他函送法辦，高雄地院依散布猥褻影像罪，判25天拘役，易科罰金2萬5000元。

    判決書指出，被告吳男於是去年5月間，在高市某文具店內見穿短裙的正妹蔡女蹲下選購文具，他悄然靠近她，將手機伸入裙底偷拍得逞，吳男食髓知味，隔天又到這家文具連鎖店，再鎖定穿短裙的羅姓正妹，趁她專心選購文具時，再偷偷伸出手機，偷拍她胯下隱私部位照片，被店員發現報警。

    警方調閱監視器畫面，通知被害人蔡女，2女得知被人偷拍私密部位，感到噁心憤怒，告吳男妨害秘密罪，被告道歉求饒，並陸續與蔡姓、羅姓正妹達成和解，獲對方原諒撤告，但警方自查扣手機意外發現，吳男曾將5張不詳女子的胯下、內褲、大腿私密照，上傳至LINE群組「不收回不潛水不外流」，供群組內的17人觀賞。

    高雄地院法官認為5張不雅私密照片，並無任何藝術性、醫學性，或教育性價值的猥褻資訊或物品為傳布，只是足以刺激或滿足性慾，卻令一般人感覺不堪，屬於猥褻資訊或物品，但未採取適當的安全隔絕措施而傳布，依散布猥褻影像罪，判處拘役25天，得易科罰金2萬5000元，仍可上訴。

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