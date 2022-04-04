女住戶把車停在鄰居停車位 法官依竊佔罪判拘役

占用停車位糾紛極少訴諸刑事，台中地院判決石女拘役，是極少數類似糾紛被判刑案例。（記者張瑞楨攝）

2022/04/04 15:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕 台中市石姓女子30多年前買預售屋，取得一個停車位，事隔20多年，石女提出民事訴訟，主張她買的是一個「大型停車位」，該大樓更改停車位空間，她的原停車位被分隔兩個較小停車位，但她仍擁有這兩個停車位，使用另一停車位的黃男應支付租金，法院去年5月判決敗訴確定後，石女卻將車停在黃男停車位，被黃男反告竊佔罪，台中地方法院判決石女拘役30日，得易科罰金與上訴，占用停車位極少訴諸刑事，這也是極少數被判刑案例。

判決書指出，石女前年提出「確認停車位約定專用使用權」訴訟，控告社區管理委員會，聲明由鄰居黃男使用的20號停車格，應確認使用權是她，另外，黃男應給付5年租金（不當得利）共10萬8000元。

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石女強調，30多年前向呂姓男子買房子，當時共26個停車位，她買一個「大型停車位」，之後停車格改為47個，她的「大型停車位」分隔成20、21號 ，但都屬於她，黃男卻使用20號停車位，應給付不當得利（租金）。

黃男沒答辯，管委會則答辯說，石女搬入20多年，從未表示意見，顯時是「默示分管契約」存在，無從再主張20號停車格的使用權。

台中地院法官認為，石女當年與呂男簽訂的房屋買賣契約書，沒有記載停車位，也就是石女宣稱取得「大型停車位」之說，並無證據，另外，呂男作證說，此大樓是地主自建，再委託他銷售，石女當時確實買停車格，但卻是「標準坪數」，售價都是45萬元，與其他停車格一樣。

法官法官認為，依據其他住戶的房屋合約書及附件、平面圖，當時共47個停車位，形式都相同，價格同為45萬，石女所指的「大型停車位」等說法，並沒有舉證證實，判決石女敗訴，石女提起上訴，台中高分院去年5月駁回，全案確定。

事隔約4個月，黃男發現石女於去年9月28日，將汽車停在20號停車，反告石女竊佔罪，石女辯稱說，當天身體不舒服，自己車位被人堆置雜物，她無力搬動，才將車停在20號。

台中地院審理時，石女承認說，法院判她敗訴，她有收到判決書，法官認為她明知20號停車位沒使用權，卻又占用此停車位，縱使自己停車位堆積雜物，應自行解決，而不是逕自把車停在黃男的20號停車位，據此依竊佔罪判決拘役30日，可上訴。

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