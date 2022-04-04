鹿港1張「闖紅燈」罰單討拍貼文 反惹大批留言一面倒挺警察

彰化縣鹿港鎮民行經復興路與育民街口闖紅燈被開單，把罰單拍照貼文討拍，引發民眾一面倒力挺警察。（取自《~~我愛鹿港小鎮~~》）（記者劉曉欣攝）

2022/04/04 12:28

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港有位民眾日前被員警開了張闖紅燈罰單，民眾友人把罰單PO到《~~我愛鹿港小鎮~~》臉書社團，認為新設紅綠燈應該要先宣導或警示，引來400多筆留言力挺警察，認為三寶無極限，設置紅綠燈啟用還要求「宣導」；警方表示，路口號誌以往只有閃紅燈，因為事故頻傳才改為號誌管制！

《~~我愛鹿港小鎮~~》臉書社圖有民眾代友人貼出一張罰單，好心提醒鎮民，愚人節有多少鎮民收到在復興路、育民街口的新設號誌燈的紅單？在這樣平常的路線突然豎立一個號誌燈，大開居民的紅單，教人無法信服， 至少前1個月也要做宣導或警示。

請繼續往下閱讀...

鹿港警分局表示，這張罰單是在4月1日所開出，闖紅燈是危險的行為，也是員警取締的重點，當天是員警巡邏時發現，並非安排專案進行取締，依罰要開罰1800元。

鹿港警方強調，鹿港鎮復興路、育民街的路口的紅綠燈，已設置2、3年了，以往都只有閃紅、閃黃燈，由於該路段事故頻繁，經過相關單位會勘，才改成三色號誌管制，以維護用路人安全，請民眾遵守號誌指示行駛，以維用路人安全。

居住在鹿港鎮復興路一帶的多位居民都表示，「閃紅燈根本沒用！」，以往只有閃紅燈、閃黃燈，要從春暉街或是育民街要穿越復興路，實在非常危險，因為復興路根本就是餐飲一條街，加上鹿港國中也在復興路，不只是上學、放學，加上午餐、晚餐時間都是交通壅塞時段，整天的車流量都很大，如今終於等到紅綠燈三色號誌的功能啟用，希望員警硬起來，千萬不要再改回去閃紅燈功能。

而這張罰單也發熱烈討論，共有400多筆留言，幾乎一面倒都是力挺警察，認為復興路是鹿港鎮交通最亂的一條路，強調「沒有違規，沒有罰單」，還有人說「原來設置紅燈也要宣導、還要先試營運哦」、「原來紅燈不能行，綠燈直直走也要宣導」，有人就直說，本來行經路口，不管有沒有紅綠燈，就要減速停看，注意號誌和其他車輛或行人，這不是最基本的嘛？

彰化縣鹿港鎮復興路是餐飲一條街，復興路、育民街口的紅綠鐙以往只有閃紅、閃黃燈，近來改為三色號誌功能。（記者劉曉欣攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法