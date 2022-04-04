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    騙拍裸照、錄情色聲音 還想與少女發生性關係 惡男判關2年

    基隆地院近日審結，認定沈男觸犯兒少性剝削防制條例，判處有期徒刑2年，緩刑4年。（記者吳昇儒攝）

    基隆地院近日審結，認定沈男觸犯兒少性剝削防制條例，判處有期徒刑2年，緩刑4年。（記者吳昇儒攝）

    2022/04/04 11:18

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名沈姓男子透過網路結識少女小琪（化名）後，聊起情色話題，騙少女拍裸照給他觀賞。沈男再以金錢及禮物做為誘因，要少女錄製「想被你操」的音檔，還約出對方進行性交易，所幸沈男擔心被逮，並未前往。小琪事後告訴父親，對沈男提告。基隆地院近日審結，認定沈男觸犯兒少性剝削防制條例，判處有期徒刑2年，緩刑4年。

    檢警調查，沈男去年7月2日上午透過臉書結識就讀國中的少女小琪，兩人聊起情色話題，期間沈男引誘對方以自拍的方式，拍攝裸露下體及胸部的猥褻照片，並傳給其觀看；同日下午沈男又與少女聯繫，以先前取得的裸照做為威脅，要求她不能報警，且必須持續傳遞裸照，否則就將照片傳給其家人與朋友。

    同年月14日，沈男又以送禮及金錢為誘因，要求小琪錄製「想被你操」音檔，並附上胸部、下體的裸露照片，傳送給自己觀賞；更於對話中，與小琪約在3天後，前往火車站見面，並進行性交易，但沈男擔心現身會被逮，自行作罷。

    檢察官偵訊後，認定沈男的行為已經違反兒少性剝削防制條例等罪，依法將他起訴。

    法院查看沈男與少女的Messenger訊息紀錄、截圖與相關裸露的照片及被告自白後，認定沈男觸犯兒童及少年性剝削防制條例等多項罪名，但主觀上沈男是為了刺激滿足個人性慾，時間相隔非長，手法相同，應論以接續犯一罪。

    法官考量沈男已與被害人家屬調解成立，若入監執行刑罰，勢必無法繼續籌款賠償剩餘款項，將使損害無法真正獲得填補，故依觸犯兒童及少年性剝削防制條例判處沈男有期徒刑2年，緩刑4年，緩刑期間付保護管束；並禁止對被害少女為騷擾、接觸、跟蹤、通話、通信或其他聯絡行為，於判決確定後2年內，參加法治教育課程3場次。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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