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    搞烏龍！男大生報案機車失竊 警200公尺外超商前尋獲

    台中嚴姓男大報案機車不見了，警方調閱監視器才發現停在200公尺外的超商前面。（記者陳建志翻攝）

    台中嚴姓男大報案機車不見了，警方調閱監視器才發現停在200公尺外的超商前面。（記者陳建志翻攝）

    2022/04/03 19:40

    〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名嚴姓男大生，日前想從租屋處騎車外出，卻發現機車不見蹤影，擔心車子被偷了，趕緊到警局報案，員警獲報後到附近尋找，並調閱監視器，才在200多公尺遠的超商前，尋獲嚴男的機車，嚴男不好意思表示，5天前到超商買東西後步行返回租屋處忘記了，才會烏龍報案。

    這名嚴姓男大生，日前早上7點要從霧峰柳豐路租屋處外出，卻遍尋不到停在租屋處前的機車，因擔心被偷走用來犯案，趕緊向警方報案，員警一開始要他再想想是不是停在別的地方忘記了，但男大生信誓旦旦表示3月25日將機車停在租屋處前面，之後就沒有再使用該部機車。

    霧峰分局四德派出所警員白唯人獲報後趕至現場，先在附近查看確定沒有嚴男的機車，回到警局後積極調閱監視器，鎖定機車最後出現的路段，在附近沿街找車，果然在距離約200公尺外的超商前發現嚴男的機車。

    員警通知嚴男機車找到了，嚴男原本擔憂緊張的情緒化為驚喜，想起可能是幾天前騎機車至該超商購物後，以走路的方式返回租屋處，再加上最近這幾天失眠，才會一時想不起來機車到底停放在何處？對於員警積極協助找車讚譽有加。

    霧峰分局長李建興提醒，若愛車不見時切勿慌張，應先穩定情緒，先檢查鑰匙是否還在身上，同時可至曾去過的地點查看，或請警方協助至附近調閱監視器確認停放位置；並呼籲因機車鑰匙未拔而遭騎走的機率甚大，請民眾停好車後，應鎖上龍頭鎖，並確認有將鑰匙拔起收好，降低車輛遭竊的機率。

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