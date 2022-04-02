彭文正通緝滯美不歸 卻跨海請求評鑑檢察官

彭文正滯美未歸被通緝，跨海請求評鑑檢察官。（資料照。記者叢昌瑾攝）

2022/04/02 19:27

〔記者吳政峰／台北報導〕台大新聞研究所前所長彭文正，因妨害名譽案件被台北地檢署檢察官黃偉起訴，移請台北地院審理。彭文正滯美不歸未出庭，被發布通緝，卻跨海請求評鑑黃偉，惟檢察官評鑑委員會審查後認定黃偉並無違失，決議不成立。

彭文正指控，黃偉對於他聲請保全證據及調查證據，均無作為，亦未說明他所提出的證據有何不可採之處，對於自行調查所得的證據，也沒未向他提示並令其表示意見，以釐清、發現真實，違反檢察官倫理規範及刑事訴訟法相關規定。

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彭文正表示，他被訴的妨害名譽案件範圍，除妨害名譽外，尚包含違反總統副總統選舉罷免法第90條規定（意圖使候選人當選或不當選，以文字、圖畫、錄音、錄影、演講或他法，散布謠言或傳播不實之事，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑），惟黃偉於起訴時，漏未一併提起公訴，使案件變成「簡易案件」，變相剝奪他的第三審審級利益。

彭文正認為黃偉故意違法或明顯失職，嚴重影響其權益，請求評鑑。

檢評會指出，彭文正的指控尚屬空泛，且內容是針對檢察官調查、證據取捨、論斷事實的理由及適用法令等再為爭執，實質上屬於對黃偉所為處分不服，並非法定評鑑事由。

檢評會表示，檢察官需藉各項線索發現犯罪嫌疑人及拼湊全部犯罪事實，如何主動佈線或循線偵破案件的辦案模式，取決於偵查人員辦案經驗，此即「偵查自由形成」原則，亦即追訴機關選定何偵查方向及採取何偵查措施上，具有自由裁量空間，本可選擇任何其認屬當下最有效率的偵辦措施，視具體情事擇定函查、傳喚、偵訊、對質、勘驗、鑑定、搜索、扣押等各項偵查作為，以供採取事證，釐清事實。

檢評會認為，檢察官如未違反一般客觀的論理法則或經驗法則，或明顯與卷內證據不符，尚不得謂有違法失職情事。彭文正的指稱均屬個人主觀認知，實不得單憑黃偉認定部分事實不利於彭文正，而認他有明顯違失或違反檢察官倫理規範情節重大情事。

綜上，檢評會認定彭文正所請求評鑑的事由，均不符合法官法相關規定，因而決議請求不成立。

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