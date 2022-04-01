國務機要費案更二審 吳淑珍律師出招聲請傳喚陳水扁作證

國務機要費案更二審吳淑珍（見圖）請假，委任律師當庭聲請傳喚陳水扁作證，釐清國務機要費支出是否合理，並主張吳淑珍的部分也應連帶停止審理。（資料照）

2022/04/01 18:00

〔記者楊國文／台北報導〕前總統陳水扁、太太吳淑珍等人被控涉國務機要費案，纏訟15年，陳水扁因健康狀況不佳，6年前裁定停止審理至今。高等法院更二審今天全天候審理庭庭訊，傳訊陳水扁兒子陳致中夫婦等7人到庭，吳淑珍請假，委任律師當庭聲請傳喚陳水扁作證，釐清國務機要費支出是否合理，並主張，陳水扁已暫停審理，吳淑珍的部分也應連帶停止審理。

庭訊今天上午9點30分起進行，審理範圍包括國務費和國務費洗錢案，陳水扁部分被裁定停止審理、吳淑珍請假獲准而由律師出庭，其他被告包括陳致中、黃睿靚、前總統府辦公室主任馬永成、林德訓、前總統府出納陳鎮慧、扁家友人蔡銘哲、前力麒建設董事長郭銓慶等7人出庭。

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吳淑珍的律師陳國華主張，國務費支出是否合法、合理，攸關吳淑珍是否涉及被的侵占國務費犯行，有必要傳喚陳水扁出庭，另外，陳水扁的部分已停審6年，因此吳淑珍的部分已應該比照而停審才對。

馬永成、林德訓均否認犯罪，認為總統府辦公室主任只是替總統出具領據的人，若還要負責控管國務費，就太刁難人，早就不幹了，一審判決有罪，無法接受。

陳致中夫婦也主張無罪，至於郭銓慶、蔡銘哲均認罪，郭主張應獲免刑、蔡請求從輕量刑，陳鎮慧也認罪，主張應獲輕判。

陳水扁因龍潭購地案、陳敏薰行賄案被判刑20年定讞，另外共有5案因病無法順利出庭審理，均裁准停止審理，除了高院今日更二審審理的國務費案，還有4案，分別是高院更一審審理二次金改國泰併世華、高院更一審審理教唆偽證案、台北地院審理扁被控侵占公文案、陳敏薰買官洗錢案。

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