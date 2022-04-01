為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    毒品通緝犯要關19年還持續製造販賣 苗警跨雲林攻堅逮人

    警方查扣毒品海洛英62.7公克、安非他命1231公克、K他命101公克、圖樣Moncler毒品咖啡包2933公克（586包）、監視器主機一組等製毒、分裝工具。（圖由警方提供）

    警方查扣毒品海洛英62.7公克、安非他命1231公克、K他命101公克、圖樣Moncler毒品咖啡包2933公克（586包）、監視器主機一組等製毒、分裝工具。（圖由警方提供）

    2022/04/01 09:38

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕彰化縣44歲童姓男子因販毒案，須執行19年徒刑，他除躲避通緝，還涉嫌持續製毒販賣，是各地警方積極追查對象。苗栗縣警察局刑事警察大隊於之前毒品查察時，追根溯源，掌握他藏匿雲林縣，前天前往攻堅，一舉將童男等4人逮獲，並當場查獲海洛英、安非他命、K他命共逾1000公克，及近3000公克的586包毒品咖啡包與製毒分裝器材。全案訊後，依毒品罪嫌送辦。

    苗縣警局刑事警察大隊於日前查緝毒品案，追查出童男為供貨來源，並掌握童男藏匿於雲林縣崙背鄉港尾村郊區民宅。

    經報請雲林地檢署檢察官黃立夫指揮偵辦，於3月30日會同雲林縣西螺警分局、霹靂小組等單位，拂曉出擊，攻堅進入童男藏匿住所。

    童男已因販毒案，須執行19年徒刑，於2020年10月被發布通緝。他見警方登門，隨即由屋頂攀爬逃竄至隔壁住戶陽台，欲利用繩索攀降逃逸，但被警力包圍、無路可逃，被制伏逮捕。

    警方於現場查獲童男等4人涉嫌製造販賣毒品，查扣毒品海洛英62.7公克、安非他命 1231公克、K他命101公克、圖樣Moncler毒品咖啡包2933公克（586包）、監視器主機一組、封膜機兩台、夾鏈袋一大箱、分裝盤、電子磅秤、研磨機、冷卻機一組、化學反應釜大型機具兩組等製毒工具一批。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    苗栗縣警察局刑警大隊報請雲林地檢署檢察官黃立夫指揮偵辦，於3月30日會同雲林縣西螺警分局、霹靂小組等單位，拂曉出擊，攻堅進入童男藏匿住所逮人。 （圖由警方提供）

    苗栗縣警察局刑警大隊報請雲林地檢署檢察官黃立夫指揮偵辦，於3月30日會同雲林縣西螺警分局、霹靂小組等單位，拂曉出擊，攻堅進入童男藏匿住所逮人。 （圖由警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    憂疫後毒品攻入墾丁「台灣祭」 恆警超前部署逮藥頭
    2022/03/22 10:10

    憂疫後毒品攻入墾丁「台灣祭」 恆警超前部署逮藥頭
    警上門搜索婦人有恃無恐 當場起獲安毒、販毒手機臉綠了
    2022/03/18 22:03

    警上門搜索婦人有恃無恐 當場起獲安毒、販毒手機臉綠了

    湖口鄉今非昔比 各建設帶動華麗變身
    走私不成改自產自銷 毒梟租透天豪宅種百株大麻被逮
    2021/12/25 10:43

    走私不成改自產自銷 毒梟租透天豪宅種百株大麻被逮
    北市警布線查毒 埋伏彰化宮廟逮2人、查獲1518包毒咖啡
    2021/12/01 11:23

    北市警布線查毒 埋伏彰化宮廟逮2人、查獲1518包毒咖啡

    第17屆 2022愛心獎現正接受提名
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播