毒品通緝犯要關19年還持續製造販賣 苗警跨雲林攻堅逮人

警方查扣毒品海洛英62.7公克、安非他命1231公克、K他命101公克、圖樣Moncler毒品咖啡包2933公克（586包）、監視器主機一組等製毒、分裝工具。（圖由警方提供）

2022/04/01 09:38

〔記者彭健禮／苗栗報導〕彰化縣44歲童姓男子因販毒案，須執行19年徒刑，他除躲避通緝，還涉嫌持續製毒販賣，是各地警方積極追查對象。苗栗縣警察局刑事警察大隊於之前毒品查察時，追根溯源，掌握他藏匿雲林縣，前天前往攻堅，一舉將童男等4人逮獲，並當場查獲海洛英、安非他命、K他命共逾1000公克，及近3000公克的586包毒品咖啡包與製毒分裝器材。全案訊後，依毒品罪嫌送辦。

苗縣警局刑事警察大隊於日前查緝毒品案，追查出童男為供貨來源，並掌握童男藏匿於雲林縣崙背鄉港尾村郊區民宅。

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經報請雲林地檢署檢察官黃立夫指揮偵辦，於3月30日會同雲林縣西螺警分局、霹靂小組等單位，拂曉出擊，攻堅進入童男藏匿住所。

童男已因販毒案，須執行19年徒刑，於2020年10月被發布通緝。他見警方登門，隨即由屋頂攀爬逃竄至隔壁住戶陽台，欲利用繩索攀降逃逸，但被警力包圍、無路可逃，被制伏逮捕。

警方於現場查獲童男等4人涉嫌製造販賣毒品，查扣毒品海洛英62.7公克、安非他命 1231公克、K他命101公克、圖樣Moncler毒品咖啡包2933公克（586包）、監視器主機一組、封膜機兩台、夾鏈袋一大箱、分裝盤、電子磅秤、研磨機、冷卻機一組、化學反應釜大型機具兩組等製毒工具一批。

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苗栗縣警察局刑警大隊報請雲林地檢署檢察官黃立夫指揮偵辦，於3月30日會同雲林縣西螺警分局、霹靂小組等單位，拂曉出擊，攻堅進入童男藏匿住所逮人。 （圖由警方提供）

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