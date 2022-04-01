聚賭不忘防疫？中市警掃蕩賭場 賭客戴口罩聽牌

台中警方查獲麻將賭場，賭客戴著口罩聚賭聽牌。（記者張瑞楨翻攝）

2022/04/01 09:20

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局從3月14至27日執行「全國同步查緝賭博專案行動」，此專案分成「職業賭場」、「網路賭博」、「六合彩簽賭」等三大類型，共計掃蕩61處賭場或相關行業，查獲32件181人，包含職業賭場3件41人，六合彩簽賭2件3人，網路賭博17件68人，其他賭博10件56人，下注總金額達11億8387萬餘元（包含查扣的帳冊賭資金額），包括一個在臉書上招攬賭客的麻將賭場，賭客戴著口罩打麻將聽牌，聚賭不忘防疫。

中市警局刑事警察大隊在中市北區，查獲胡姓男子等3人，涉嫌經營網路賭博公司，他們從事中國賭博網站、客服網站的CDN服務（改善網站載入時間、增加內容可用性和備援、減少頻寬成本、改善網站安全性）工作，由胡嫌擔任設備部工程師、網路維運工程師及網頁後端工程師，再提供給中國的組頭，對外經營招攬賭客，從事賭博行為，另於現場查扣電腦主機7台、網路分享器2台、防火牆安全匝道器1台等證物，後續將持續追查共犯。

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中市警局第二分局發現一家撲克協會，以運動競技名義招攬會員，會員須繳交參賽費用，並以比賽名次分配獎金，警方認為是「假運動競技真賭博」，現場查獲林姓店長、櫃檯人員、荷官等6人，涉嫌共同經營職業賭場，並查獲賭客7名，現場查扣帳冊、籌碼與賭金1萬餘元等證物。

另外，第一分局於Facebook社團發現賭博情資，上月21日由員警加入臉書社團，喬裝賭客破獲張姓男子為首的麻將賭場，賭客戴著口罩打麻將，玩法是東、南、西、北風為坐向，4人輪流做莊1次為1圈、4圈為1將，每1底為100元、每台30元，1家自摸胡牌，另3家須付基本底台，再加胡牌台數換算金而給贏家，查扣賭資現金4210元、抽頭金300元、麻將等證物。

中警查獲的各種賭博籌碼。（記者張瑞楨翻攝）

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