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    首頁　>　社會

    按摩師「嗅聞原味內褲」 男子怒控嫩妻遭亂摸

    台北地檢署勘查影片，認為陳男當時應是在確認物品、該對夫妻也沒制止，且其按摩淋巴位置與人體淋巴分布圖相符，認定罪證不足，將陳男不起訴。（情境照）

    台北地檢署勘查影片，認為陳男當時應是在確認物品、該對夫妻也沒制止，且其按摩淋巴位置與人體淋巴分布圖相符，認定罪證不足，將陳男不起訴。（情境照）

    2022/03/31 12:12

    〔記者錢利忠／台北報導〕陳姓視障男按摩師去年幫一對不到30歲的新婚夫妻按摩，事後卻招惹上猥褻嫩妻的糾紛，原來女方主動脫去衣物，看不見的陳男摸到她的原味內褲後，曾極短暫地拿起嗅聞，過程全被一旁的丈夫錄下並據此提告；台北地檢署勘查影片，認為陳男當時應是在確認物品、該對夫妻也沒制止，且其按摩淋巴位置與人體淋巴分布圖相符，認定罪證不足，將陳男不起訴。

    這名嫩妻指控，店家沒提供寬鬆衣物給她替換，她才脫去外衣、褲，僅穿著內褲接受按摩，不料陳男卻脫去她的內褲，按摩時雙手不安分地在她的胸部及下體附近遊走。

    陳男庭訊時否認猥褻女客人，辯稱當時是女方主動脫去衣褲，他幫女方按摩時，摸到疑似有衣物放在旁邊，他不知是何物才拿起來嗅聞，確認為何物後才放到遠處，至於女方指控他亂摸一事，他供稱按摩時都是依循著人體的淋巴位置，沒有越矩。

    檢方勘查嫩妻丈夫拍攝的蒐證影片，發現當時陳男的確曾拿起嫩妻的內褲嗅聞，但過程極為短暫，隨即將內褲放到旁邊，認定其舉止比較像是視障者在確認手中物品的動作，而不是意圖滿足私慾的舉動；此外，當時在場錄影的丈夫，以及接受按摩的嫩妻，兩人在長達1小時的按摩過程中，也都沒有出聲制止陳男。

    嫩妻丈夫曾質問陳男「你按的這邊（指幫嫩妻按摩的部位），有淋巴跟穴道嗎？」陳男則強調他按摩的部位，都是依循人體的淋巴分布位置，沒有亂按。檢方為此比對人體淋巴分布圖，確認陳男所按的部位都有淋巴分布，認定陳男的罪證不足。

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