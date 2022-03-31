為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    高雄男市場偷走菜販10萬元 警循線逮人今送辦

    警方於澄清湖旁停車場查獲王男，警訊後今將他依竊盜罪嫌送辦。（讀者提供）

    警方於澄清湖旁停車場查獲王男，警訊後今將他依竊盜罪嫌送辦。（讀者提供）

    2022/03/31 10:58

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市1名王姓男子涉嫌3月17日於鳳農市場佯裝買菜，趁女菜販忙碌之際，偷走她的手提包，得手現金10萬元後，騎車逃離現場，警方連日來以車追人，昨於澄清湖旁停車場查獲王男，警訊後今將他依竊盜罪嫌送辦。

    鳳山警分局成功所於3月17日6時許接獲張姓女菜販報案，稱她於鳳農市場攤位賣菜，將手提包放在身後被竊，警方調閱周遭監視器畫面，鎖定轄區治安人口王姓男子（48歲），趁張婦忙著賣菜之際，涉嫌下手偷走手提包，得手現金10萬後，快跑逃離現場，將皮包棄置湖畔草叢。

    由於王男居無定所，警方連日來以車追人展開追查，研判王男喜於人潮眾多地方，趁民眾不注意時竊取財物，警方掌握王男平時使用車輛佈線查緝，發現王男近期時常往來鳥松區，可能挑選附近民眾作為下手目標。

    警方前晚發現王男機車出沒澄清湖附近，昨前往附近查訪果然發現王男將使用機車藏放大型停車場內，警方昨現場埋伏將他查緝到案，王男到案坦承犯行不諱，辯稱負債累累不得已才行竊，警訊後將他依竊盜罪送辦。

    警方呼籲民眾外出時應妥適保管身上財務，隨身包包切勿隨意放置在外，避免引起宵小見獵心喜、有機可趁，也嚴厲警告不法之徒，打擊犯罪決不手軟，勿心存僥倖，挑戰公權力。

    警方於澄清湖畔草叢找回菜販手提袋。（讀者提供）

    警方於澄清湖畔草叢找回菜販手提袋。（讀者提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    與小英合體選舉帆布被偷？彰議員怒報警…賊驚慌：曬蒜頭很好用
    2022/03/28 13:09

    與小英合體選舉帆布被偷？彰議員怒報警…賊驚慌：曬蒜頭很好用
    夾娃娃一半卡洞口... 富老闆伸手取走被依竊盜罪判刑
    2022/03/24 07:00

    夾娃娃一半卡洞口... 富老闆伸手取走被依竊盜罪判刑

    掌握成長先機 為兒童節最好禮物！
    1小時來3次！台中里長怨服務處被闖空門
    2022/03/23 20:45

    1小時來3次！台中里長怨服務處被闖空門
    口罩遮車牌進屋偷運動彩券 被搜出80年代郵票28套
    2022/03/23 12:51

    口罩遮車牌進屋偷運動彩券 被搜出80年代郵票28套

    「新美齊画世代」板南線熱銷新地標
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播