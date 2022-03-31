高雄男市場偷走菜販10萬元 警循線逮人今送辦

警方於澄清湖旁停車場查獲王男，警訊後今將他依竊盜罪嫌送辦。（讀者提供）

2022/03/31 10:58

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市1名王姓男子涉嫌3月17日於鳳農市場佯裝買菜，趁女菜販忙碌之際，偷走她的手提包，得手現金10萬元後，騎車逃離現場，警方連日來以車追人，昨於澄清湖旁停車場查獲王男，警訊後今將他依竊盜罪嫌送辦。

鳳山警分局成功所於3月17日6時許接獲張姓女菜販報案，稱她於鳳農市場攤位賣菜，將手提包放在身後被竊，警方調閱周遭監視器畫面，鎖定轄區治安人口王姓男子（48歲），趁張婦忙著賣菜之際，涉嫌下手偷走手提包，得手現金10萬後，快跑逃離現場，將皮包棄置湖畔草叢。

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由於王男居無定所，警方連日來以車追人展開追查，研判王男喜於人潮眾多地方，趁民眾不注意時竊取財物，警方掌握王男平時使用車輛佈線查緝，發現王男近期時常往來鳥松區，可能挑選附近民眾作為下手目標。

警方前晚發現王男機車出沒澄清湖附近，昨前往附近查訪果然發現王男將使用機車藏放大型停車場內，警方昨現場埋伏將他查緝到案，王男到案坦承犯行不諱，辯稱負債累累不得已才行竊，警訊後將他依竊盜罪送辦。

警方呼籲民眾外出時應妥適保管身上財務，隨身包包切勿隨意放置在外，避免引起宵小見獵心喜、有機可趁，也嚴厲警告不法之徒，打擊犯罪決不手軟，勿心存僥倖，挑戰公權力。

警方於澄清湖畔草叢找回菜販手提袋。（讀者提供）

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