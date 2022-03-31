新北2處車不讓人科技執法 4/1上路

交通局在汐止區汐止國小的大同路2段312巷口建置「車輛未讓行人」科技管理設備，試辦以來，路口違規降低45.2%。（圖由新北市交通局提供）

2022/03/31 10:43

〔記者何玉華／新北報導〕新北市交通局提升行人安全，與警察局合作，在學校周邊路口試辦「車輛未讓行人」科技執法，4月1日起上路；依據「道路交通管理處罰條例」規定，駕駛人行經行人穿越道未停讓行人先行，可處1200元以上、3600元以下罰鍰。

交通局交通安全科科長林碧芬表示，新北市去年交通事故族群，行人占了5分之1，主要肇因為汽機車未讓行人、搶越行人穿越道。

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為保護行人穿越路口的安全，交通局於去年底與警察局合作，在新店區大豐國小的建國路與民族路口、汐止區汐止國小的大同路2段312巷口建置「車輛未讓行人」科技管理設備，並設置CMS及LED警示牌面，提醒車輛行經路口減速慢行並停讓行人先行。

林碧芬說，檢視試辦期間每日違規件數，新店區大豐國小路口減少11.8%，汐止區汐止國小路口降低45.2%，明顯有效減少車輛不停讓行人的違規情形。

交通局表示，上述兩處路口「車輛未讓行人」科技執法將自4月1日起正式上路，當系統偵測到車輛未於行穿線前停讓行人先行通過，即會自動擷取違規照片及影片上傳至科技執法平台，移請警察局舉發。

交通局在汐止區汐止國小的大同路2段312巷口建置「車輛未讓行人」科技管理設備，試辦以來，路口違規降低45.2%。（圖由新北市交通局提供）

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