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    首頁　>　社會

    愛將酒後「脫糞」僅申誡1次 警官酸：天靈地靈「不如方仰寧」

    台南市警四分局廁所洗手台本月曾發生「落屎案」，現在真相大白，是四分局偵查隊長蔡志成酒後失態。（圖擷取自Google）

    台南市警四分局廁所洗手台本月曾發生「落屎案」，現在真相大白，是四分局偵查隊長蔡志成酒後失態。（圖擷取自Google）

    2022/03/30 23:45

    相關新聞請見：

    門口一坨「黃金」惹哭工友大姊 南警急尋「落屎先生」

    首次上稿 23:21
    更新時間 23:45

    〔記者王捷／台南報導〕台南市警四分局偵查隊長蔡志成被爆料酒後失態，喝醉後在廁所洗手台前脫糞，沿路滴回辦公室，與本報23日報導的「落屎」案是同一件；起初分局表達震怒、不容許挑戰公權力，誓言找出「落屎先生」，結果發現「落屎先生」不僅是自己人，還是市警局長方仰寧愛將；四分局回應，已報請市警局處分申誡一支；有基層警官質疑處分過輕，諷刺「天靈、地靈，不如方仰寧」。

    本報上週曾報導台南市警四分局內發生一件「落屎」案，當時分局偵查隊三緘其口，並誤導成是有外人想挑戰警方公權力，分局當時還表達震怒，但其實督察組調查時已發現當時進出廁所的只有偵查隊長蔡志成，警方一方面誤導媒體，一方面將全案呈報給市警局，確認蔡志成有酒後脫序行為，但是據了解，全案到了市警局，局長方仰寧不但沒有責怪，還藉著另一件案件在公開會議上大讚蔡志成及時在「民宅」搶救被討債集團綁起來打的欠債男。

    事後四分局為此還發布新聞跟著稱讚蔡志成，但完全不提轄內的不良分子集團是來自北部的幫派分會，還只說黑幫據點是「民宅」，這讓其他知情的警官批評是粉飾太平，而且蔡隊長酒後脫序，僅被記一支申誡，沒有為酒後脫序的行為負責，反觀台北市警局文山一分局偵查隊長因為酒後飆罵員警被拔官，諷刺偵查隊長與市警局長的交情好，只能說「天靈、地靈，不如方仰寧」。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    台南市警四分局這個月發生「落屎」案，警方起初誓言找出「落屎先生」捍衛公權力，今天晚間分局宣布破案，偵查隊長蔡志成酒後失態，已經報請局本部處罰申誡一支。（民眾提供）

    台南市警四分局這個月發生「落屎」案，警方起初誓言找出「落屎先生」捍衛公權力，今天晚間分局宣布破案，偵查隊長蔡志成酒後失態，已經報請局本部處罰申誡一支。（民眾提供）

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