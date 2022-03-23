門口一坨「黃金」惹哭工友大姊 南警急尋「落屎先生」

一位民眾早上去公所洽公時借廁所，在廁所門口驚見一坨黃金。（民眾提供）

2022/03/23 12:51

〔記者王捷／台南報導〕安平區公所與警四分局共用的公廁發生「黃金案」！上週五有民眾一早到公所洽公，去廁所時發現一坨「黃金」攤在男廁洗手台前，像是有人直接在廁所門口脫下褲子方便，而且「黃金」滴滴答答，小便斗、蹲式馬桶上都有，清理廁所的工友大姊看見慘狀差點哭出來，質問該民眾但對方連忙否認，並拍下照片自清，警方在今日知悉後急尋這位「落屎先生」，想問對方是不是想挑戰公權力。

由於10多年前的警察局廳舍建設弊案，導致目前的警四分局沒有自己的駐地，為了讓四分局能靠近市府、議會，隨時支援各種勤務，所以當時市府撥出清潔隊的廳舍給警方使用，也因此四分局才會與安平區公所同在一棟建築物內，當警方需要禮堂時要向公所協商，連廁所都要共用，由於公廁靠近警分局，也因此「黃金案」發生後，讓警方懷疑是不是有人刻意針對警方。

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這起「黃金案」發生在上週五，民眾到公所一早到公所洽公，但一時內急到男廁想方便，豈料剛到廁所門口就傻住了，因為一坨「黃金」就攤在門口，往小便斗方向看去，小便斗裡面也有糞便，而蹲式廁所的馬桶中被丟了好幾陀擦過的衛生紙，而稀糞噴在馬桶外，看到這麼噁心的場面，民眾當下就決定再忍一忍，並好奇犯下「黃金案」的嫌犯要怎麼把糞便分好幾次排出。

當民眾要離開廁所時，正好遇見剛走進來廁所打掃的工友大姊，當時工友看到廁所都是「黃金」，還以為嫌犯就是該民眾，差點哭出來並質問民眾，為什麼要這樣做，打掃廁所已經很辛苦了，但民眾連忙安慰工友大姊，解釋兇手不是他，他剛進來廁所時就發現四處都有糞便。

「黃金案」的嫌犯是否有意針對警察機關？警方也很好奇，另外，洗手台在廁所內，但直接在廁所地上方便，是否違反廢棄物清理法？該法第27條的隨地便溺，最高可處6千元罰鍰，一切謎團仍要等警方找到這位「落屎先生」才能釐清。

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