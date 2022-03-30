館長斥寵物商「貍貓換太子、前科百多條」挨告 偵結遭公訴

網紅「館長」陳之漢因妨害名譽被訴。（資料照）

2022/03/30 12:45

〔記者余瑞仁／桃園報導〕網紅「館長」陳之漢因其妻與經營國外寵物代購運輸的謝姓男子發生寵物貓買賣糾紛，在他開設的YouTube頻道，以標題「貍貓換太子、買A貓來B貓！...」進行直播時，直指謝男有一百多條前科等，經謝男提告妨害名譽罪；安經桃園地檢署偵辦，一度將館長以不起訴處分，經謝男提起再議由高檢署發回續查，檢方這回認為館長對謝男指稱百餘條前科的指述不實，今偵結館長提起公訴。

起訴指出，「館長」陳之漢因其妻與謝男發生寵物貓買賣糾紛，因此於2020年4月2日晚間於YouTube網站「館長成吉思汗」頻道進行直播時，以「貍貓換太子、買A貓來B貓！貓商前科紀錄輝煌，好多人反應，來聽館長怎麼說」為題，直指「這一位先生，你被告了一百多件刑事案件」、「你有一百多件的前科」等。

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謝男認為其人格與社會評價受損，對館長提起妨害名譽告訴。桃園地檢署偵辦後一度將館長以不起訴處分，謝男不服聲請再議，經高檢署發回桃檢續行偵查。

檢方這回認為，館長指控謝男有百餘前科，經查謝男僅有一條刑事案件曾被判刑，顯然不實，且辯護人提示網友提供給館長的對話紀錄截圖中，對以謝男名字查詢刑事案件紀錄雖有一百餘筆，但謝男留言「我不怕年輕時的錯誤讓人知道，但我的案底只有一條」；此外，透過姓名以網路查詢刑事案件紀錄，會包括同名同姓者，並非顯示同一人，檢方以此認為館長辯護有經查證，實則有重大輕率情形，偵結將陳之漢以妨害名譽罪嫌起訴。

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