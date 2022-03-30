酷！大學生校園開大貨車 體驗行車安全

竹市警創舉！大學生在校園開大貨車體驗行車安全！（記者蔡彰盛攝）

2022/03/30 12:39

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕為加強學生對「大型車輛視野死角與內輪差」潛在危險認知，新竹市警察局交通隊上午前往元培科技大學辦理宣導活動，新竹市監理站、新竹工務段也將大型車開進校園，並讓同學親自體驗駕駛者看不到的視角，許多同學都覺得，能夠在校園裡面開大型車實在是件十分新鮮且很酷的事，但也從中瞭解到大型車對於生命財產安全的潛在威脅。

一名陳同學說，他原本對於內輪差這件事不是很瞭解，但實際坐上大型車駕駛座，就能深切感受到一旦沒有注意，內輪差與視野死角真的就會造成意外，可說是害人害己！

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上午交通隊邀請到安全駕駛中心教官，透過「行車前安全檢查」、「轉彎特性與姿勢」、「煞車特性」等課程講解及實車操作，強化學生保護自身觀念。

現場市警局交通隊也請同學填寫問卷，並說明「路口慢看停、行人停看聽」的重要，其中有學生難過的表示，班上同學因為出車禍而不得已休學，所以班上同學們對於在路口要減速慢行這件事，特別有感，希望警方除了執法，也可以多多加強宣導路口安全的重要。

在這份問卷中提到，今年以來竹市因為交通事故死亡人數有8人，其中行人事故有3件，所以想要提醒大家走路的重要，不管是騎車或是開車的民眾，在路口都請暫停讓行人優先通過，都是為了你我以及所有用路人行的安全。

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