為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    酷！大學生校園開大貨車 體驗行車安全

    竹市警創舉！大學生在校園開大貨車體驗行車安全！（記者蔡彰盛攝）

    竹市警創舉！大學生在校園開大貨車體驗行車安全！（記者蔡彰盛攝）

    2022/03/30 12:39

    〔記者蔡彰盛／竹市報導〕為加強學生對「大型車輛視野死角與內輪差」潛在危險認知，新竹市警察局交通隊上午前往元培科技大學辦理宣導活動，新竹市監理站、新竹工務段也將大型車開進校園，並讓同學親自體驗駕駛者看不到的視角，許多同學都覺得，能夠在校園裡面開大型車實在是件十分新鮮且很酷的事，但也從中瞭解到大型車對於生命財產安全的潛在威脅。

    一名陳同學說，他原本對於內輪差這件事不是很瞭解，但實際坐上大型車駕駛座，就能深切感受到一旦沒有注意，內輪差與視野死角真的就會造成意外，可說是害人害己！

    上午交通隊邀請到安全駕駛中心教官，透過「行車前安全檢查」、「轉彎特性與姿勢」、「煞車特性」等課程講解及實車操作，強化學生保護自身觀念。

    現場市警局交通隊也請同學填寫問卷，並說明「路口慢看停、行人停看聽」的重要，其中有學生難過的表示，班上同學因為出車禍而不得已休學，所以班上同學們對於在路口要減速慢行這件事，特別有感，希望警方除了執法，也可以多多加強宣導路口安全的重要。

    在這份問卷中提到，今年以來竹市因為交通事故死亡人數有8人，其中行人事故有3件，所以想要提醒大家走路的重要，不管是騎車或是開車的民眾，在路口都請暫停讓行人優先通過，都是為了你我以及所有用路人行的安全。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    蘇澳曳引車撞機車一死一傷 菲律賓移工夫妻陰陽兩隔
    2022/01/12 18:27

    蘇澳曳引車撞機車一死一傷 菲律賓移工夫妻陰陽兩隔
    死亡車禍路口發生占6成 監理所示範客車轉灣內輪差死角
    2021/10/25 12:04

    死亡車禍路口發生占6成 監理所示範客車轉灣內輪差死角

    鄭弘儀靠「這招」才能活躍於螢光幕
    又是內輪差奪命！三輪車捲入曳引車底 65歲男爆頭慘死
    2021/09/23 17:59

    又是內輪差奪命！三輪車捲入曳引車底 65歲男爆頭慘死
    恩愛老夫婦出門買菜遭大貨車撞倒 夫死妻傷天人永隔
    2021/08/09 17:23

    恩愛老夫婦出門買菜遭大貨車撞倒 夫死妻傷天人永隔

    力抗劇烈通膨 企業嚴選A級豪辦避險
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播