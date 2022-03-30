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    加密貨幣溯源困難 警辦案難度大增

    警政署全國掃蕩「假投資詐騙集團」，查獲67件，查扣電腦、手機、虛擬貨幣泰達幣、金融卡、存摺等贓證物。 （記者邱俊福攝）

    警政署全國掃蕩「假投資詐騙集團」，查獲67件，查扣電腦、手機、虛擬貨幣泰達幣、金融卡、存摺等贓證物。 （記者邱俊福攝）

    2022/03/30 12:40

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    警署掃蕩假投資詐騙專案 已搗破67不法集團、逮481人送辦

    〔記者徐聖倫／新北報導〕加密貨幣不只會遭詐騙集團利用，現還有很多犯罪行為都以加密貨幣當作酬勞，其中最知名的案件，就是2015年香港籍富商黃坤在新北市新店遭綁架，犯罪集團當時要的酬勞就是加密貨幣，不勒索實體現金的最主要原因，很大部分在於加密貨幣難以溯源，其「匿名性」就是犯罪份子要的。

    據了解，綁架黃坤的嫌犯當時分工精細，事前勘察、更換車輛、四處藏匿等，並透過境外IP址位寄送電子郵件，要求黃坤家屬在香港以7000萬港幣購買「比特幣」，所幸警方在交付贖金前就將黃坤救出。有資深刑警表示，若讓這夥人順利拿到比特幣，那溯源就很難了。

    新北市刑大表示，加密貨幣除了是現行投資型詐騙熱門手法之一，更有不肖份子利用加密貨幣來當作自己的犯罪所得，這樣警方在溯源上就會非常困難。警方舉例，加密貨幣存在實體硬碟上，犯罪份子只要將硬碟帶走即可，不需要帶一大堆現金，更沒有編號能供警方追蹤。

    警方還說，除了實體硬碟，雲端硬碟更是存放「贓款」的好處所，連攜帶、藏匿都不需要。比較起傳統的以實體現金作為不法行動的報酬，在溯源上加密貨幣確實帶給警方不小的困擾，對犯罪者來說，「匿名性」就是最好的保護傘。

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