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    涉霸凌員工罰站到天亮 電子廠女主管無罪落幕

    蔡姓女領班涉霸凌員工，被高雄高分院判無罪。（記者鮑建信攝）

    蔡姓女領班涉霸凌員工，被高雄高分院判無罪。（記者鮑建信攝）

    2022/03/29 22:21

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高雄加工出口區一家電子公司蔡姓女主管，不滿鄭姓男員工作不力，涉嫌以裁員要脅，命令他從晚上罰站至隔天上午，涉嫌妨害自由罪，高雄高分院認為沒有證據證明有罰站情形，維持無罪判決並定讞。

    檢方指出，2018年2月13日晚上，高雄市楠梓加工區某公司蔡姓代理領班，不滿鄭男工作態度不佳，涉嫌要脅說，如不依她指示，可能會被裁員，喝令他在公共走廊上罰站，自晚上11點起到隔天上午6、7點，共7、8個小時。案經橋頭地檢署偵查終結，依妨害自由罪將蔡女起訴。

    蔡女指出，當時她對鄭說，要做好的本分，不然公司若因金融風暴，導致營運不佳時，需要裁員的話，他就有可能被裁員，包括她或公司其他人也都是一樣，講了約1、2個小時後，就叫他回去工作，不知道他為何會站在那邊。

    地院法官調查，蔡女有說罰站，但據鄭男說法，對方沒說不准離開，也沒有脅迫舉動，只是用命令方式，叫他站著好好反省，鄭男擔心失去工作，所以不敢離開，因此認定罪證不足。

    檢方不服判決提起上訴，高雄高分院開庭審理後，認為蔡女與鄭說完話後，無法證明鄭還站在那裡，並缺乏罰站證據，駁回上訴而定讞。

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