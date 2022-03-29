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    1個月內18度要小女友傳裸照供自慰 他被判1年8月徒刑

    賴男要求小女友自拍裸照、影片供自慰，總計18次，士院依法判他1年8月徒刑。（情境照）

    賴男要求小女友自拍裸照、影片供自慰，總計18次，士院依法判他1年8月徒刑。（情境照）

    2022/03/29 20:30

    〔記者溫于德／台北報導〕賴姓男子短短1個月內要求16歲女友拍裸照、影片供他自慰、觀賞多達18次，士林地方法院審酌犯後拒絕認罪，但犯罪手段還算平和，依兒童及少年性剝削防制條例「要求未滿18歲之人製造猥褻行為電子訊號」、「要求使少年製造猥褻行為之電子訊號」等2罪，併判1年8月徒刑；可上訴。

    判決指，餐廳擔任服務生賴男與未成年女友交往，情侶自2016年1月起同居在新北市新莊區租屋處，同年11月17日至隔月16日，賴男要求少女自拍裸露胸部、下體或全裸的照片，供他自慰、觀賞，4個月後，賴男又要少女自拍露乳溝等照片。

    士院認為，賴男案發時滿20歲，明知少女年僅16歲，竟為滿足私慾，持續要求並指引少女拍下猥褻照片、影片，供他保存觀賞，造成少女身心健康、人格發展均受不良影響，且他犯後還否認犯行，又未和解賠償，但考量2人是情侶，他傳訊簡短要求，少女也立刻自拍傳送，犯罪手段尚屬平和，依法判刑。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。

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