酒駕新制後天上路 屏縣協調計程車業者提供代駕服務

屏縣府與4家計程車業者合作，提供酒後代駕服務。（記者羅欣貞攝）

2022/03/29 19:51

〔記者羅欣貞／屏東報導〕酒駕新制本月（3月）31日上路，累犯將公布姓名、照片，屏東縣今年至今取締件數已逾800件，縣府今天（29日）公布，已協調4家計程車及代駕業者提供酒後代駕服務，呼籲民眾酒後不開車，多利用代駕。

為了防制酒駕悲劇不斷上演，1月底政府通過酒駕修法，加重酒駕罰則，包括加重刑罰、同車乘客連坐罰、強制配備酒精鎖、累犯公布姓名、照片和違法事實，後天（31日）正式實施，屏東縣政府警察局配合酒駕新制及落實酒後代駕政策，由縣長潘孟安親自拍攝相關交通安全宣導短片。

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縣府今天邀集多家餐廳、KTV等相關業者及代駕業者參與宣導，另外也製作「酒後代駕、安全回家」貼紙，由各警察分局接洽相關店家於門口張貼，並設立相關店家連結網站，請有需求的民眾，多利用該項服務。

屏東縣長潘孟安表示，未來將持續落實防制酒後駕車的各項作為，以確保縣民安全、提供安心的居住環境及用路安全，結合縣內餐廳業者及代駕業者力量，齊力降低酒駕案件，共同維護用路人行的安全。

屏東縣警察局表示，除持續宣導「酒後不開」外，並推廣屏縣計程車隊的「酒後代駕服務」，主要考量部分民眾喝酒後於隔日仍有用車需求，如果搭乘計程車返家，隔日仍要回現場取車，較為不便，因此推出酒後代駕服務，由計程車隊派人駕駛民眾車輛並安全載送民眾回家，再向民眾收取費用。屏東縣提供酒後代駕的業者，包括第一合作社、青溪合作社、台灣大車隊、台灣代駕。

屏東縣警局交通隊統計，酒駕違規取締件數今年至今雖已逾8百件，仍較去年同期下降約25%，肇事死亡人數今年1到2月1人，比去年同期5人減少，移送法辦件數今年1、2月416件，也比去年同期423件下降，強力執法已有成效。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

酒駕新制將上路，屏縣加強宣導。（記者羅欣貞攝）

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