台中公車一年3起火燒車 議員要求全面檢修加速汰換

東南客運98路公車25日火燒車，幸及時撲救，未造成乘客等傷亡。（記者歐素美翻攝）

2022/03/29 12:58

〔記者歐素美／台中報導〕台中市神岡區本月25日發生公車開到一半起火的事故，所幸駕駛警覺立即通報消防局搶救，才未造成人員傷亡。民進黨議會黨團幹事長周永鴻今天指出，台中市公車1年來已經發生3起火燒車事件，要求交通局公共運輸及捷運工程處應該全面檢測公車狀況，並加速汰換老舊公車。

1輛東南客運98路公車於本月25日行經神岡區神林路一段時，車尾不斷冒出濃煙和火苗，幸司機機警報案，第一時間疏散乘客下車，警消及時到場撲救，才未造成嚴重人員傷亡的事故。

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周永鴻說，台中市去年3月至今已經發生3起公車火燒車事件。去年3月12日，台中客運201路公車在東區，引擎突然起火燃燒；去年6月17日，全航客運158路公車行經大里區時也發生起火事故；加上25日神岡區東南客運98路公車起火，已經是第3起，讓市民對公車的安全產生嚴重疑慮。

周永鴻更指出，去年底媒體曾報導指出，台中市還有逾60台超過12年的老舊公車服役中，近期常接到神岡民眾反映有公車因故障而脫班的情形，造成民眾就學、就醫極大不便，要求市府應全面檢測公車狀況，並加速汰換老舊公車，不要讓市民搭公車變成在玩命。

東南客運98路公車於本月25日行經神岡區神林路一段時，突然火燒車。（記者歐素美翻攝）

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